Quartararo: "Disfruté encima de la moto como si hubiera ganado"

Sepang.- El de Yamaha venía de pasar un auténtico calvario en las últimas carreras, no terminaba en el podio, segundo detrás de Pecco Bagnaia, desde la carrera de Austria, el 21 de agosto, y volvía al cajón seis carrera después, tras una nueva victoria del italiano, pero justo a tiempo para impedir que el de Ducati remachara el título en Malasia.

"Ha sido difícil. En la primera curva vi que Pecco hizo una muy buena salida, una muy buena frenada, así que me dije que era todo o nada. Ha ido bien, he hecho más que una buena salida, una buena primera vuelta", explicó Fabio Quartararo.

"Luego conseguí marcar un buen ritmo, intenté dar lo mejor de mí. Eso es lo que he hecho. Estoy muy satisfecho con mi carrera. Sé muy bien dónde estaba perdiendo esas décimas en cada carrera. Creo que esta es una de las carreras en las que he conducido mejor", añadió

En la segunda parte de la carrera, el galo se acercó a los dos primeros, pero no pudo culminar la remontada.

"Eso es lo que hice. Por desgracia, lo he intentado todo y en las dos rectas perdía demasiado. En el sector 2 he estado bien, pero nos ha faltado velocidad de paso. Pero, sinceramente, estoy contento, lo he dado todo. El objetivo era intentar que Pecco no lograra el título. Eso es lo que hemos hecho. Es casi imposible hacerlo, pero nada es imposible. Creemos en ello hasta el final".

Una situación muy complicada, pero todo puede pasar.

"Exactamente. 25 puntos o nada. Después de momentos tan difíciles, estoy muy contento de haber hecho una carrera tan buena como ésta".

Quartararo se fracturó el dedo medio de la mano izquierda el sábado.

"El dedo no tiene muy buena pinta. Ya veremos. Cuando vuelva a casa me harán más comprobaciones y veremos qué hay que hacer, pero me han cuidado bien, me dieron un calmante y no me ha molestado excesivamente durante la carrera".

Pese a estar al borde de perder el título conquistado el año pasado, Fabio estaba contento.

"Al menos llevamos el misterio hasta Valencia", dijo con una gran sonrisa.

"Allí puede pasar de todo, lo primero que debemos hacer es ganar la carrera en un circuito muy complicado para nosotros, pero estoy muy motivado, no he disfrutado mucho encima de la moto en las últimas carrera, pero hoy he disfrutado como si hubiera ganado", cerró el galo.