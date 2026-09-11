Quartararo quiere creer que podrá clasificarse como en 2025, a pesar de las dificultades de Yamaha
Fabio Quartararo, que tuvo problemas con el neumático blando y se vio obligado a pasar por la Q1 en Misano, espera inspirarse en su remontada en la clasificación de 2025 para ganar posiciones. Sin embargo, el francés considera que aún debe ganar confianza al manillar de una Yamaha que sigue siendo difícil de manejar.
Yamaha y Fabio Quartararo han hecho las paces por fin, lo que ha dado lugar a una entrevista del francés un poco menos sombría de lo que nos tenía acostumbrados, este viernes por la noche tras los entrenamientos.
¿Se debe a las conversaciones internas entre el equipo y su piloto o, simplemente, a que, en definitiva, ha sido un día un poco más positivo? Quién sabe. En cualquier caso, Quartararo se ha mostrado algo menos abatido de lo habitual.
No obstante, esto no cambia nada en cuanto al rendimiento actual de la M1, y Fabio Quartararo no ha dudado en explicarlo. El francés, que mañana tendrá que pasar por la Q1, parece tener dificultades para sacar partido al neumático blando, sobre todo con el lado derecho del mismo.
Quartararo se apoya en la gran remontada que logró el año pasado en la clasificación, en la que pasó por la Q1 antes de conseguir el tercer puesto en la parrilla, para animarse e intentar darle un nuevo impulso a su fin de semana.
¿Cambia algo el hecho de que la pista de Misano tenga más adherencia?
En cuanto a las sensaciones, sí. Las sensaciones son mejores sobre la moto. Por desgracia, eso no se refleja en la clasificación. Pero, sobre todo hoy, por mi parte, me ha costado entenderlo.
Al igual que el año pasado, me cuesta mucho sacar partido al neumático blando en el lado derecho. Al final, en ritmo de carrera, solo fui tres veces más lento que en mis dos vueltas de . Es algo que tenemos que entender. El año pasado entendimos por qué. Así que ya veremos si este año, sobre todo en la Q1, puedo ganar algunas posiciones.
Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing)
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Jack Miller decía que le resultaba bastante difícil conseguir tracción al salir de las curvas. Ahí es donde parece tener dificultades. ¿Te pasa lo mismo a ti?
Sí, con el medio todo es más fluido. De hecho, creo que aunque hubiera hecho una vuelta rápida con el medio, habría sido muy similar [a la vuelta rápida de l e con el blando]. Pero sí, en general, nos falta mucha tracción en el lado derecho con el blando.
Es algo que tenemos que entender e intentar mejorar de cara a mañana, porque creo que no tenemos agarre con la moto, pero hay que ver qué podemos hacer con la electrónica.
¿Dónde te sientes más cómodo, Fabio: en los tramos rápidos o en los lentos?
En las curvas a la izquierda, porque no me siento muy bien en las de la derecha. Pero creo que en la frenada apuro al máximo de lo que puedo, porque es el único sitio donde, al frenar en línea recta, me siento bastante bien. No hay muchos puntos fuertes, pero ahí es donde puedo darlo todo.
Tenemos que ganar confianza.
Si no recuerdo mal, este año te ha costado un poco más sacar partido a los neumáticos blandos. Creo que ya pasó lo mismo el año pasado: simplemente no consigues sacarles el máximo partido, aunque tu ritmo a veces haya sido bastante bueno...
Sí, pero aquí, sobre todo el año pasado, creo que di un paso adelante más grande entre la Q1 y la Q2. Creo que en los entrenamientos del año pasado hice un 1'31"0. Pasé de la Q1 a la Q2 y terminé a menos de una décima de la pole. Así que fue una mejora que se produjo de forma bastante natural. Pero este año es ligeramente diferente.
Así que, en general, sí, cuando el neumático blando funciona bien, soy capaz de sacarle el máximo partido. Pero este año, con las sensaciones que tengo con la moto... No me siento muy bien. Estoy al límite, pero cometo muchos errores. En las sesiones cronometradas, normalmente no cometo tantos errores. Así que tenemos que ganar confianza.
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