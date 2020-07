Quartararo avisa que tiene "más ritmo" para el domingo

El francés ha comenzado el Mundial de forma inmejorable. Ningún piloto de Yamaha había sido capaz de salir el primero en las dos primeras paradas del calendario desde que Jorge Lorenzo lo lograra en 2013.

Siete días después de estrenar su casillero de victorias en la categoría de las motos pesadas, El Diablo confía en ser suficientemente competitivo como para abrir más hueco en una tabla en la que Maverick Viñales, que saldrá el segundo, le sigue a solo cinco puntos.

Más aún si tenemos en cuenta que Marc Márquez no formará en una parrilla de salida en la que Alex Rins y Cal Crutchlow también comparecerán tocados físicamente.

“Ha sido mucho más difícil que la semana pasada. Hemos mejorado mucho en ritmo de carrera; pero a una vuelta rápida me ha costado y no me encontré bien en ningún momento. El objetivo era meterme en la primera fila y estoy en la pole. Lo bueno es que aún tengo más ritmo de carrera”, declaró el chaval de Niza, que atraviesa el momento más dulce de su trayectoria.

El año pasado, en su debut en la categoría de las motos pesadas, el #20 se adjudicó poles (6) y vueltas rápidas (2), pero no fue capaz de ganar una carrera, algo que en este 2020 hizo en el primer gran premio del curso. Entre eso y el contrato sellado que tiene para promocionar al equipo oficial de Yamaha en 2021, Quartararo afronta cada ensayo con mucha más tranquilidad y sosiego.

“En eso hemos cambiado respecto de la temporada pasada. Entonces quería estar arriba en todo momento. En el primer ensayo, en la cronometrada u en el warm up. En cambio, ahora ya no me estreso. Si estoy el 14º, como ayer [por el viernes], me limito a trabajar para la carrera, que por cómo han ido las cosas hasta ahora pinta bien”, remachó el corredor del Yamaha Petronas.

Segunda pole consecutiva para Quartararo

