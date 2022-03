Quartararo “preocupado" después del complicado inicio en Qatar

Cargar reproductor de audio

Fabio Quartararo no ha ocultado su descontento por la aparente falta de progreso de Yamaha en la búsqueda de aumentar la velocidad máxima de su moto, de hecho, en los test de pretemporada ya avisó de que la M1 2022 había alcanzado su límite.

El actual campeón del mundo se clasificó en el 11º puesto para la primera carrera de la temporada 2022 bajo los focos del GP de Qatar, pero sus rivales esperaban que tuviese un ritmo mucho más fuerte en carrera.

Sin embargo, Quartararo solo pudo escalar hasta el séptimo puesto después de una buena primera vuelta, para finalmente acabar noveno a solo 0.007 segundos de la Pramac de Johann Zarco, con el piloto de Yamaha a 10.543 segundos del ganador, Enea Bastianini.

Con los cinco fabricantes rivales de Yamaha terminando la carrera por delante de él en el Gran Premio de Qatar, Quartararo reconoce que "no puede confiar" en la moto que tiene en estos momentos.

"Bueno, teniendo en cuenta que el año pasado ganamos las dos carreras aquí y ahora terminamos detrás, bastante atrás, por supuesto que estoy preocupado", dijo.

"No puedo decir que tenga confianza. Hemos hecho una cuarta fila, yendo a la Q1 en Qatar. No puedo estar muy seguro de lo que tenemos, repito que no soy ingeniero".

"Mi trabajo es dar el 100% y concentrarme en cada carrera, y yo doy el 100% en cada situación; si estoy peleando por la victoria, por el tercer puesto, por el quinto o por el noveno, doy mi 100%".

"Solo puedo decir que daré lo mejor de mí sea cual sea la situación que tenga", añadió.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Al explicar lo que salió mal en su carrera, Quartararo dijo que la presión de su neumático delantero "se disparó" después de solo dos vueltas.

Este suele ser un problema al que se enfrentan los pilotos de Yamaha cuando corren en mitad del pelotón, ya que la falta de velocidad máxima les impide adelantar en las rectas.

Los problemas de presión de los neumáticos delanteros tampoco son nada nuevo para Quartararo, quien en el Gran Premio de Aragón 2020 vio como su carrera se arruinaba por el mismo problema.

"Hice una gran salida, pero después, a partir de la segunda vuelta, la presión de los neumáticos ya estaba muy alta", afirmó.

"Fue un poco extraño que eso sucediese en la segunda vuelta... A partir de ese momento, el ritmo simplemente cayó".

"Básicamente, no tengo ni idea [de por qué sucede eso]. Yo empujé al máximo, pero luego nuestros neumáticos se vinieron abajo".

"Esperaba tener un poco más de ritmo, pero no pudimos hacerlo mejor y ese es el problema", dijo para finalizar un Fabio Quartararo visiblemente enfadado con su resultados y las sensaciones de su Yamaha.