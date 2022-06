Quartararo: "Estoy preocupado por ir súper lento"

Cargar reproductor de audio

Quartararo predijo que el circuito de Barcelona sería una pista complicada para Yamaha, dada la larga recta y la falta de potencia de la moto. Además, la pista también tiene un agarre notoriamente bajo, condiciones en las que Yamaha suele tener problemas.

Quartararo, octavo en los entrenamientos libres, dice que siente que está pilotando bien, pero ahora mismo va lento. "Sabemos que las Aprilia con poco agarre van super rápidas. Pero nosotros tenemos que luchar, incluso en ritmo de carrera iba seis o siete décimas más lento que Aleix [Espargaró]".

"En esta pista puedes sentir si vas lento o no, y me siento lento, aunque no podría ir más rápido".

Cuando se le preguntó si estaba preocupado por el alto consumo de neumáticos, Quartararo añadió: "No estoy preocupado por el consumo de neumáticos, más preocupado me siento por ir súper lento y creo que muchos pilotos sentirán lo mismo".

"Es difícil ver realmente tu potencial cuando hay tan malas condiciones en la pista".

Quartararo, que firmó un nuevo contrato con Yamaha por dos años este mismo jueves, cree que el líder del viernes, Aleix Espargaró, es el piloto más fuerte en este momento. Por el momento, el de Granollers figura como el rival más próximo del francés.

"Si la carrera es ahora, me centraría en la limitación de daños. Entonces, espero que podamos tener mucho agarre durante el fin de semana y sabemos que no va a llover, así que espero que llegue el domingo, donde podamos mejorar mucho el ritmo, porque justo ahora creo que solo Aleix puede realmente tener un ritmo realmente rápido".

"Es solo cinco décimas más rápido, también está viéndose afectado, pero sigue siendo cinco décimas más rápido. Para nosotros eso hace la diferencia", concluyó el piloto francés, que se enfrenta a uno de los circuitos en los que posee un muy buen expediente.