Quartararo esperaba algo más de Yamaha en el test de Misano

Fabio Quartararo tenía este lunes ante sí una jornada de pruebas básica para decidir en el futuro si tendrá sentido o no continuar en Yamaha, al estilo de Marc Márquez en Honda. El piloto galo deseaba ver si las novedades introducidas por la casa de Iwata eran suficientes como para empezar a notar un cambio que les saque del atolladero.

La fábrica nipona prometió al de 'Diablo' partes nuevas en el motor, en la aerodinámica y en el chasis, tal y como confirmó él tras la jornada del domingo. Además, en lo referente al primer aspecto, en el box de Yamaha estuvo durante el día Luca Marmorini, uno de sus fichajes para ayudarles en esa materia: experto en motores de la Fórmula 1 y antiguo trabajador de la Scuderia Ferrari.

Sin embargo, Quartararo no acabó muy convencido con lo que Yamaha le presentó en estas pruebas, las últimas antes de los test de postemporada de Cheste, el día posterior al último gran premio de la temporada.

"He probado el nuevo motor y la sensación ha sido... Esperaba [algo] mejor de este test", empezó diciendo de forma clara el #20. "Pero tenemos que ser positivos e intentar analizar lo que ha pasado para mejorar de cara al de Valencia".

"Uno de los aspectos positivos ha sido el accesorio que hemos probado bajo el basculante. Creo que lo tendremos para la próxima carrera. Y del resto, creo que quitaremos muchas cosas e intentaremos hacer algunas cosas nuevas para Cheste", siguió.

Fabio no quiso mojarse en si el motor era mejor o no:"No puedo decirlo ahora mismo. Necesito probarlo más pero, como he dicho, esperaba algo mejor. Las sensaciones son diferentes, pero creo que esperaba más potencia. Es un poco difícil decir algo positivo sobre este motor".

Para él, las sensaciones fueron peores que en las pruebas de hace un año en el mismo circuito: "La verdad es que no. En el test de 2022, cuando probé la moto de 2023, creo que fue la primera vez en la que sentí que el motor era un poco mejor. Pero hoy no lo he sentido. Creo que necesitamos potencia en todas partes. Pero lo más importante para nosotros es que cuando la pista tiene mucho agarre, la moto cambia totalmente. He hecho 1:31.4 con casi 20 vueltas con el neumático".

"Por supuesto, los demás son mucho más rápidos que nosotros. Pero para ellos la diferencia cuando hay poco agarre y mucho agarre es mucho menor. Nuestro ritmo mejora casi un segundo [cuando hay 'grip'], siete u ocho décimas. El suyo, no tanto", continuó.

A Quartararo también se le preguntó sobre la comparativa entre sus sensaciones con las de Cal Crutchlow, que ya pudo probar la moto: "Es difícil porque en Misano hay mucho agarre. Donde él probó [Aragón] no hay nada y los comentarios fueron similares".

Así, el francés respondió afirmativamente a si el test no fue del todo 'real' por la falta de agarre: "Exacto, y creo que el año pasado nos equivocamos también en este aspecto. Cada vez que sales a pista todas las motos están rodando, hay mucha goma. Y es una pista en la que se rueda mucho. Así que dejas mucho neumático [en pista]. Si ahora vas a la curva 3, está negra. Entonces, ahora abres el acelerador y en el fin de semana de carrera tienes que controlar porque la moto derrapa. [En los test] puedes apretar y el rendimiento es falso".

Además, el campeón del mundo de 2021 también respondió a por qué parecía menos enfadado de lo que Márquez lo está con Honda: "Yamaha creyó en mí cuando llegué de Moto2. Mi actitud a principios de año era un poco más arrogante de lo que tenía que ser. Así que, por supuesto, estamos en un momento difícil, pero tengo que seguir siendo educado. Los dos queremos lo mismo. Por supuesto que es difícil, pero prefiero mantener la calma e intentar construir una mejor combinación".

Finalmente, Quartararo comentó que no probó el nuevo chasis y que solo habló una vez con Luca Marmorini: "Sólo he probado el motor, la aerodinámica y los neumáticos. Hablé con Luca antes de empezar el test, pero no después. Ahora tendré la reunión con el equipo", remachó.