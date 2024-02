Quartararo ya habló más con Rins que en cuatro años con Morbidelli

De las seis temporadas que el francés lleva compitiendo en MotoGP, en la mayoría de ellas ha compartido taller con Franco Morbidelli. Con él debutó en la categoría de las motos pesadas en 2019, después de que Yamaha y su formación satélite, por aquel entonces el Sepang Racing Team (SRT), le eligieran a él, en una maniobra que muy pocos se esperaban.

En su estreno en la clase reina, Fabio Quartararo se convirtió en la indudable revelación al terminar el quinto en la tabla de puntos, mientras que su compañero lo hizo el décimo. Al año siguiente, marcado por la pandemia y por el trato preferencial que pasó recibir el Diablo –dispuso de una M1 oficial a todos los efectos–, los papeles se intercambiaron y fue Morbidelli quien mostró su mejor versión, hasta el extremo de proclamarse subcampeón, mientras que Quartararo concluyó quinto el campeonato.

A pesar de esa diferencia, el chico de Niza promocionó a la escudería oficial de Yamaha en 2021, temporada en la que fue campeón del mundo. A pesar de iniciar el curso como pareja de Maverick Viñales, la indisciplina del español provocó que la marca de los diapasones rompiera con él a mitad de calendario (Estiria), circunstancia que hizo que el #20 y Morbidelli se volvieran a ver juntos en el tramo final del curso.

Ambos compartieron box en 2022 y en 2023, con el galo siempre por delante del romano, que en este 2024 pasará a competir sobre una Ducati de la estructura Pramac. Un aparatoso accidente sufrido en un entrenamiento privado en Portimão, con una Ducati Panigale, le impidió tomar parte en el ensayo de pretemporada de la semana pasada, en Sepang, y también le dejará fuera del que la semana que viene tendrá lugar en Losail, donde el próximo 10 de marzo arrancará el Mundial. La distancia entre Quartararo y Morbidelli siempre fue evidente, en parte por el carácter tan diferente que tienen; siendo el primero mucho más extrovertido que el segundo.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

En Sepang, el buque insignia de Yamaha ya compartió el taller con Alex Rins, de quien siempre dijo que se siente mucho más cerca. No solo porque los dos vivan en Andorra, sino también a nivel de personalidad. "Con Álex me he sentido muy bien. Básicamente he hablado y he tenido más contacto con él en un test, que con Morbidelli en cuatro años. Tal cual, es lo que pienso y es la realidad", concedía Quartararo, en una charla con Motorsport.com, en un receso del último día de actividad en Malasia.

"Da gusto poder ir a la otra parte del garaje a hablar con naturalidad. Antes, cuando estaba Franco, no me atrevía", añade el corredor, que tras los tres días de pruebas, más los del shakedown, concluyó con un mejor giro que lo dejó a ocho décimas del primero, Pecco Bagnaia, y con cuatro décimas de margen sobre Rins.

"Con Alex tenemos esa rivalidad, él me quiere ganar a mí y yo a él. Pero prefiero ganarle siendo yo primero y él, segundo, que terminando el décimo y el undécimo. Tenemos un estilo de pilotaje que, sin ser el mismo, hace que los problemas que tenemos sean los mismos", finalizó Quartararo.