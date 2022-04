Quartararo: "Hay que estudiar bien el mercado"

Cargar reproductor de audio

El mercado de fichajes de MotoGP se encuentra en un punto crítico después de conocer gran parte de los intereses de los pilotos de la parrilla. Aunque ha sido cortejado por Yamaha desde el invierno para firmar una extensión de contrato más allá de 2022, Fabio Quartararo querido tomarse un tiempo para reflexionar y dejar que la competición le dé algunas respuestas antes de decidirse.

Ya han pasado cuatro carreras y los de Iwata todavía no han conseguido convencer a su piloto de que la estabilidad sería la mejor opción para él. El francés, por su parte, ha dicho en varias ocasiones que está abierto al cambio, poniendo atención a lo que puede ofrecer la competencia e, incluso, se ha especulado en los últimos días sobre un posible interés de otras marcas en él.

"No voy a decir que todo es posible, pero hay que estudiar el mercado", observó el francés, que habló ante los medios de comunicación en París el martes por la mañana en el marco de la presentación del Gran Premio de Francia.

"Por supuesto, sé muy bien que mi representante ha mantenido conversaciones. Yo tendré una con él cuando sienta que realmente tengo que decidir sobre el futuro".

"No tengo ni idea de cuándo se decidirá, pero sé que estoy en buenas manos", continuó Quartararo, que insiste en que no tiene ningún plazo real. "Sinceramente, no lo sé en absoluto. Ni siquiera sé a dónde voy, para ser sincero. Realmente pienso en el presente".

"Sé que mi agente se ocupa muy bien de mi futuro y, en este momento, solo tengo una cosa en la cabeza, que es intentar hacerlo lo mejor posible esta temporada. Por supuesto, mi futuro se decidirá dentro de mucho, mucho tiempo; cuánto tiempo, no lo sé. Creo que será antes del verano".

Quartararo quiere que el chasis de Yamaha en MotoGP sea mejor

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: MotoGP

Después de cuatro años con Yamaha, Quartararo parece estar decepcionado con la M1, un prototipo cuya evolución parece haber quedado demasiado limitada. Tras una primera parte del campeonato complicada, con Indonesia como único soplo de aire fresco, el francés ya sabe que tendrá que confiar en algunas pistas muy concretas para defender sus posibilidades al máximo.

"Recuerdo que hace unos años la gente decía que [una pista] era un circuito Yamaha o no lo era. Creo que se debe principalmente a que, en aquel momento, el chasis de Yamaha era superior al de las demás marcas, pero ahora el chasis de Yamaha no es superior al de las demás marcas, sino que somos realmente inferiores en cuanto al motor", señala. "Ahora se puede decir que hay circuitos Yamaha porque tienen que ser los circuitos con menos rectas".

"Por eso vamos a tener que estar concentrados, no pensar demasiado en ese motor y solo pensar en sumar el mayor número de puntos posible cuando sabemos que tenemos grandes oportunidades", subrayó Quartararo, que cree haber sacado el máximo partido a las primeras carreras en el extranjero.

"La consistencia, creo que la tenemos. Desgraciadamente somos constantes, pero no en las posiciones adecuadas. Veremos cuál es nuestra posición en Europa, pero en cualquier caso creo que hemos conseguido hacer un buen trabajo, aunque por desgracia hayamos hecho algunas posiciones que no me gustan nada".

"En cualquier caso, [lo que importa] más que llegar a Europa es llegar a circuitos donde hay menos rectas y donde podemos conseguir competir con los demás".

El defensor del título, que nunca ha ocultado su decepción por la falta de progreso de la M1 en términos de velocidad máxima, quiere no obstante mantener viva la esperanza sobre las posibilidades de mejoras durante la temporada, aunque el motor esté sellado. Tiene la intención de aprovechar al máximo cualquier visita a circuitos que le supongan un menor desafío.

"Espero que podamos progresar porque la diferencia es enorme y no es fácil, de verdad. Cuando vas solo y consigues hacer tu propio ritmo es más o menos factible, pero en cuanto estás en un grupo es algo que no puedes hacer".

"Tenemos un estilo de conducción bastante particular y no podemos mantener el mismo estilo tanto si estamos en grupo como solos. Esa es la dificultad que tenemos en este momento, [además de] la velocidad máxima".

"De momento, el objetivo es intentar hacerlo lo mejor posible. Sabemos que nos falta velocidad, pero en la última carrera conseguí quitármela de la cabeza en las primeras vueltas. Sabía que, por desgracia, el motor no iba a ayudarnos. Pero por el momento es cierto que solo hemos estado en circuitos con muchas rectas, aparte de Indonesia, donde hicimos la pole en seco y teníamos ritmo para ganar".

"Así que estoy deseando ver [cómo es] en los circuitos donde hay menos rectas, intentando sumar el mayor número de puntos posible allí, y limitando los daños en circuitos como el de Austin el pasado fin de semana", concluyó el francés.