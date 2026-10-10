Un punto para Quartararo en Indonesia: "Esperaba terminar en esta posición"

Fabio Quartararo sumó un pequeño punto en la carrera corta de Mandalika, al igual que en Motegi hace una semana. El francés no pudo pasar del 12.º puesto en la sesión de clasificación. Durante la carrera corta, se benefició del choque entre Marco Bezzecchi y Raúl Fernández, adelantó a Franco Morbidelli, pero fue superado por Luca Marini en la primera vuelta.

Quartararo se situó entonces en décima posición y adelantó a Luca Marini tras unas cuantas vueltas, lo que le permitió entrar en los puntos. "La mañana fue difícil, la tarde mejor", explicó el piloto de Yamaha ante los periodistas. "Me sentí mucho, mucho más rápido. La tarde fue bastante aceptable".

"Esperaba terminar en esta posición", reconoció. "Dos pilotos se cayeron delante, así que acabamos novenos. Es el resultado que esperaba".

Quartararo tuvo "muchas dificultades" por la mañana, antes de recuperar un buen ritmo para la carrera sprint : "Vimos que los tiempos eran incluso más lentos que en los entrenamientos. Me costó mucho, no pude marcar un buen tiempo. Pero esta tarde, creo que los tiempos fueron buenos. Conseguí mantener un buen ritmo. Incluso fui un poco más rápido que el l de Pecco [Bagnaia], pero era muy complicado adelantar. Así que creo que hemos hecho una buena carrera".

Tras este sprint sin sorpresas, Fabio Quartararo podría tomar una decisión arriesgada para la carrera y optar por el neumático blando. Eso es lo que hizo la temporada pasada, sobre todo por necesidad, pero este año hay más opciones.

"Creo que es posible [usar el blando]. Pero el año pasado, el medio no nos funcionaba nada bien. Este año sí que funciona, así que creo que tenemos las dos opciones. Vamos a evaluar el medio y ya veremos qué neumático usamos".

"Por mi parte, creo que sale bien [con el blando]", precisó Quartararo."Pero bueno, habrá que ver las temperaturas. Y comprobar, sobre todo en las rectas, si no se desgasta como en Japón".

Quartararo sufrió una fuerte caída el viernes, pero no está demasiado mermado físicamente : "Estoy bien, me duele [el pulgar] y un poco el hombro. Sobre todo porque uso bastante el freno trasero. Me duele cuando termino y un poco antes de empezar, pero cuando estoy en plena acción, estoy bien".