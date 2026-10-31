MotoGP GP de Malasia

Quartararo reza por un clima similar al de la sprint el domingo en Malasia: el potencial en seco es “realmente bajo”

Quartararo estuvo de mucho mejor ánimo en Sepang el sábado, incluso cuando Yamaha no logró aportar ninguna mejora de un día para el otro

Rachit Thukral

Publicado: 31 oct 2026, 13:02

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Fabio Quartararo dice que está "rezando" para que se repita la lluvia ligera en el Gran Premio de Malasia del domingo, al admitir que el potencial de Yamaha en seco es "realmente bajo".

El francés quedó frustrado con el comportamiento de la moto al inicio del fin de semana de Sepang el viernes, casi golpeando el tanque de combustible de su moto en la Práctica.

Aunque Quartararo admitió que la moto no se sintió mejor en la clasificación del sábado por la mañana, aprovechó las condiciones cambiantes en la sprint para avanzar del 18° al 11° puesto, quedándose a solo un segundo de terminar en los puntos.

Al hablar después, el campeón de 2021 dijo que la lluvia ligera e intermitente le permitió marcar la diferencia en pista y superar la debilidad inherente de su moto.

"La clasificación no fue buena, por supuesto, no tenía sensaciones", dijo.

"En la carrera sprint di lo mejor de mí. Especialmente cuando llovía, intenté empujar al máximo que podía para alcanzar a los de adelante. Pero no terminamos tan lejos de Pecco [Bagnaia, sexto].

"Sabemos que en condiciones normales habríamos estado mucho más lejos. Pero disfruté, especialmente cuando llovía y sintiendo el límite de la lluvia. Pero el potencial que teníamos era realmente bajo".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Asif Zubairi

Quartararo explicó que no quiere un diluvio completo el domingo, al decir que siente que puede rendir mejor en condiciones de humedad con neumáticos slick.

"Estoy rezando para que sea igual que hoy porque fue bastante divertido", dijo.

"Por supuesto, es realmente fácil cometer un error. Pero cuando puedes ver exactamente lo que están haciendo los pilotos de adelante, puedes empujar un poco más. Así que fue divertido, y ojalá podamos hacer algo parecido mañana.

"Creo que cuando llueve por completo, con neumáticos de lluvia, no está tan mal. Cuando llueve un poco y usamos los slicks, sigue sin funcionar, pero depende más de nosotros, los pilotos, empujar hasta esos límites. Y creo que estuve bastante bien en ese aspecto".

Durante el fin de semana, la transmisión oficial de MotoGP mostró varias repeticiones de la moto de Quartararo deslizándose en pista, con el chatter delantero frenándolo.

"El tema es que solo vemos algunos [casos en la TV]. Pero si revisas mi mono después de la FP2, estaba completamente blanco. Porque en la curva 9, en la [sección] de subida, la salvé dos o tres veces.

"Es chatter, es deslizamiento, así que no hay sensaciones. El equipo dijo que hay mucho menos agarre, pero hay mucho menos agarre para nosotros. Si revisamos los tiempos de vuelta de los demás, podemos ver que son realmente muy rápidos y, lamentablemente, nosotros somos mucho más lentos".

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