Quartararo: "Iba tan al límite que casi me caigo tres veces"

El líder del campeonato llegó a Misano con 53 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia y se fue con 48 y una carrera menos. Sin embargo, Quartararo necesitaba salir con más de 50 sobre el segundo clasificado para tener el primer match ball por el título dentro de dos semanas en Austin.

El francés minimizó daños y a punto estuvo incluso de ampliar su renta. El Diablo salió emparedado en la parrilla entre cuatro Ducati y, como dijo el sábado, se lo tomó con calma al inicio. El de Niza hizo una carrera de menos a más tras optar por el neumático medio trasero frente al blando que montó Bagnaia. El italiano llegó a tener casi tres segundos de ventaja sobre él, pero en la segunda mitad fue capaz de neutralizarlo y entró en meta pegado a su rueda, aunque no pudo llegar a meterle la moto ni una vez.

"Al principio [las Ducati] me pasaban por la izquierda y por la derecha. Yo atacaba como si fuera la primera vuelta. Nos faltaba algo de potencia, sobre todo para adelantar a Miller. Le pasé donde no pensaba que se podía. Mi ritmo ha sido el mejor salvo al inicio. Es un placer luchar hasta el final, resumió el #20 en DAZN de España.

Quartararo asegura que no se reservó nada y que intentó ganar la carrera sin pensar en el título.

"En esta carrera pensé poco en el campeonato y más en ganar. He dado el máximo para ganar, pero no ha sido suficiente. Por ir tan al límite para coger a Pecco casi me caigo tres o cuatro veces. Es la diferencia entre pensar en el campeonato. Perder cinco puntos ha sido genial", afirmó.

Al galo se le vio en el parque cerrado revisando el estado en el que quedaron los neumáticos.

"Volvemos en un mes y al final todo lo que veamos es interesante. Tenemos otra carrera aquí y sabemos que tenemos que trabajar en el tercer sector. Sé en lo que tengo que trabajar para intentar ganar un puesto".

Antes de volver a Misano, el campeonato visitará el Circuito de las Américas, donde a priori las Yamaha deberían sufrir. Quartararo confía en que Marc Márquez le eche una mano donde ha ganado todas las carreras salvo la de 2019, cuando se fue al suelo liderando.

"Espero que Marc gane en Austin. Es un circuito que hace mucho que no vamos y tengo buenos recuerdos, pero veremos. Estoy motivado de ir a Austin y dar lo máximo", finalizó.