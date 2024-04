Quartararo es penalizado en Jerez y Pedrosa asciende al podio del sprint

Quartararo (Yamaha) se clasificó 23º en la húmeda Q1, pero protagonizó una sensacional remontada en los primeros compases de las 12 vueltas de la carrera sprint del sábado en Jerez.

El francés saltó a la 11ª posición en la primera vuelta, se situó noveno en la tercera vuelta y ascendió a la tercera posición tras una serie de caídas en las últimas etapas.

Quartararo superó al wildcard de KTM Pedrosa por 0,050 segundos en la meta y se anotó su primer podio desde el Gran Premio de Indonesia del pasado mes de octubre.

Sin embargo, más tarde se descubrió que la Yamaha de Quartararo había infringido la norma de presión mínima de los neumáticos y se le impuso una penalización de ocho segundos.

Esto hace caer a Quartararo a la sexta posición y asciende a Pedrosa al podio, marcando su primer top 3 de cualquier tipo desde que ganó el GP de Valencia en 2017 cuando era piloto a tiempo completo.

Antes de esta temporada, la sanción por rodar por debajo de la presión mínima de neumáticos de 1,8 bares durante más del 30% de un sprint y el 60% de un gran premio debía ser la descalificación.

Sin embargo, a principios de año se modificó para que la sanción fuera de ocho segundos en un sprint y de 16 segundos en un gran premio.

Quartararo se ha convertido en el primer piloto sancionado esta temporada por infringir la norma de presión mínima de los neumáticos.

Aunque no se ha confirmado si era la presión del neumático delantero o trasero la que estaba fuera del límite mínimo, todas las sanciones por esta infracción el año pasado se debieron a las presiones delanteras.

Si fue la delantera, debido a la posición de salida del campeón del mundo de 2021, es probable que su equipo de Yamaha ajustara la presión de sus neumáticos para el sprint de 12 vueltas en previsión de que circulara en el pelotón durante toda la carrera y experimentara así un rápido aumento de la presión que le hubiera asegurado evitar una penalización.

El regreso de Pedrosa al podio se produce un año después de sus actuaciones en Jerez, donde fue sexto en el sprint y séptimo en el gran premio como wild card de KTM.

En el GP de San Marino terminó cuarto en ambas carreras.

Hablando de su sprint en el GP de España 2024, Pedrosa dijo: "Iba por la 13º posición más o menos y ya estaba detrás de Fabio".

"Quería adelantarlo inmediatamente en las dos primeras vueltas, pero vi una caída, luego en la siguiente vuelta otra caída, y luego en otra vuelta otra caída".

"Entonces me dije 'vale, quizás no hay que forzar demasiado porque los neumáticos no están preparados y la pista está complicada'".

"Así que voy paso a paso. Así que me quedé detrás de Fabio durante toda la carrera, pero cada dos o tres vueltas, dos chicos fuera".

"Tres fuera. Otro después. Ya no sabía mi posición porque cuando pasaba en la recta estaba intentando adelantar a Fabio y siempre paso por este lado (el externo) y no veo muy bien mi tabla".

"Así que en la última vuelta no sabíamos que éramos P3, P4. Pensaba que éramos P6, P7".