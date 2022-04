Quartararo se sintió "estúpido" después de su caída en Jerez

Cargar reproductor de audio

La lluvia de la noche del jueves hizo que el circuito de Jerez mantuviera algunas zonas húmedas en los entrenamientos del viernes, a pesar de que las condiciones eran, originalmente, secas. Esto sorprendió a varios pilotos, incluido Fabio Quartararo.

El vigente campeón del mundo se encontraba disputando la FP1 del Gran Premio de España cuando se cayó con su M1 en la última curva. Con dolor en la ingle, el piloto francés regresó a boxes para salir al final de la sesión y proclamarse, tiempo después, como el mejor piloto del FP2.

Cuando se le preguntó cómo se encontraba después de la carrera del viernes, Quartararo dijo: "Dolorido, tuve cinco minutos difíciles después de la caída", relató tras concluir la FP2. "Pero digamos que el dolor es cada vez menor, aunque no pude respirar en un primer momento".

Fabio Quartararo aseguró que fue él mismo el causante de su lesión.

"Ni siquiera fue la moto. Pusimos algo nuevo en el depósito de combustible y cuando salté sobre él [me hice daño en la ingle].

"Me sentí un poco estúpido porque me caí y no hice nada", admitió. "Pero cuando cogí la moto y salté sobre ella [eso es lo que me dolió]. Así que, tal vez era mejor mentir [y decir] que era el neumático, pero tengo que decir que fui estúpido".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La primera sesión libres fue crítica para el piloto de Yamaha, cometiendo varios errores.

"Tuve un momento en el que frené demasiado tarde, y con el [neumático] delantero medio me sentí súper mal, porque sentí que básicamente no tenía ningún apoyo. Sentí que el neumático se movía mucho y no quise arriesgarme e intentar girar y volver a caer", explicó.

"Así que preferí ir recto y en un momento me equivoqué al cambiar a cuarta velocidad cuando tenía que pasar a segunda".

Marc Márquez también se cayó en una zona húmeda de la curva 8 cuando regresaba al pitlane, y Quartararo admitió que espera que se haga algo en esa zona para el sábado, ya que es "bastante peligrosa".

"Normalmente aquí en Jerez el viernes es súper duro, así que me sorprendió bastante porque normalmente todos los viernes por nuestra parte no vamos tan bien y hoy hemos dado un buen paso", dijo.

"Incluso en la FP2 había algunos parches húmedos en la curva 8, y no es un buen lugar para tenerlos.

"Así que espero que mañana, incluso si está seco, alguien vaya con algo para secarlo, porque si soy sincero, es un lugar donde es bastante peligroso tener esta situación".

"La última curva es lenta, pero en la curva 8 puedes tener un gran accidente por delante o por detrás", advirtió.