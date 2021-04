Quartararo: Se terminó eso de que la Yamaha es una moto fácil

El francés debuta como piloto oficial Yamaha este año, pero en su tercera temporada al manillar de una M1 ha mantenido sus prestaciones y rapidez a una vuelta seca, aunque este sábado, bajos los focos de Qatar, Pecco Bagnaia le cerró el paso hacia una nueva pole.

“Ha sido difícil el FP4, estuvimos probando cosas y las condiciones eran muy diferentes al FP3, no íbamos bien de ritmo, no estaba contento antes de la Q2, estaba lejos en el rendimiento de la moto. Volvimos a la puesta a punto del test, con la que teníamos mejor tiempo a una vuelta. Me siento satisfecho, no pude aprovechar el segundo juego de neumáticos, hubiera podido mejorar pero pillé bandera y no pude dar más vueltas. Hoy solo podíamos optar al segundo puesto y, por tanto, me siento feliz con el resultado”, valoró Fabio Quartararo.

Quartararo saldrá justo detrás de la Ducati de Bagnaia y por delante de su compañero, Maverick Viñales, con dos Yamaha en la primera fila.

“Es muy importante salir delante, todas las fábricas tienen el dispositivo de salida en el tren delantero, nosotros no lo tenemos. Con el sistema que tenemos nosotros es muy difícil hacer una buena salida y muy fácil hacerla mal. Vamos a tratar de gestionarlo lo mejor posible para sacar nuestro potencial en las primeras vueltas. Me siento bien y voy a tratar de dar el máximo en la carrera”, argumentó.

El Diablo explicó que la Yamaha de 2021 es una moto especial, que puede luchar muy bien contra las otras M1, pero que le cuesta con el resto de prototipos.

“Con la moto de 2019, cuanto más empujaba yo, más lento iba. Con la de 2020 y la de 2021, tienes que apretar como un bestia para que salgan los tiempos. No es cómo me gusta pilotar a mí, pero sí cómo mejor funciona la moto. Se ha acabado esa historia de que la Yamaha es una moto fácil. Ahora tenemos que empujar como animales para que los tiempos salgan”.

“Ahora, la Yamaha la tenemos que exprimir al máximo para sacar un buen tiempo por vuelta, tenemos que trabajar en ese sentido de cara a los clasificatorios y el ritmo de carrera, porque requieren de dos tipos de pilotaje distintos y hay que adaptarlo para cada circunstancia”.

De cara a la carrera, Fabio cree que al principio habrá mucho ajetreo.

“Las primeras vueltas serán muy agresivas, pero luego se va a calmar la cosa. Espero no quedarme rezagado al principio y cuando llegue el momento buscar nuestras oportunidades”.

El año pasado, Yamaha tuvo muchos problemas técnicos, algo que ahora mismo parece ya olvidado.

“Quiero mantener la calma, el año pasado todo iba perfecto al principio, no quiero sentirme contento demasiado pronto, pero ahora mismo me siento bien, con las mismas sensaciones que en Jerez el año pasado”, donde logró dos poles y dos victorias consecutivas. “Espero que todo siga igual de bien que entonces”.

Por último, Fabio admitió que iba a estudiar una estrategia junto a Viñales.

“Con Maverick aún no hemos hablado del día de hoy, pero creo que tenemos que ser inteligentes y ayudarnos para no perder tiempo. Si nos podemos adelantar en el rebufo y no perder en las curvas, podría ser una buena estrategia. Es difícil ayudarnos, pero puede ser una buen idea”, zanjo el chico de la Costa Azul.

Las fotos de Fabio Quartararo en el Gran Premio de Qatar 2021 de MotoGP

