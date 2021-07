Quartararo: sentí la presión de reemplazar a Rossi en Yamaha

El italiano se despidió el pasado año en Portugal del equipo oficial Yamaha, donde pasó 15 temporadas divididas en dos etapas, antes de mudarse al satélite del Petronas para 2021. Rossi disputó 290 grandes premios con la marca de los diapasones, imponiéndose en 56 de ellos y logrando cuatro títulos de MotoGP.

Yamaha apostó por Fabio Quartararo su como sustituto, con la difícil tarea de ocupar el vacío que dejó el #46 en el box de los japoneses. En su estreno con los colores de Monster, El Diablo no ha desentonado. De nueve carreras ha ganado cuatro y ha subido al podio en otras dos. A punto de superarse el ecuador de la temporada, lidera el campeonato con 34 puntos de ventaja.

Quartararo se ha ganado en la pista el estatus de piloto número uno de la marca, superando regularmente a su compañero Maverick Viñales, a quien saca 60 puntos en la clasificación. El español dejará Yamaha a final de temporada, un año antes de terminar su contrato.

Sin embargo, el inicio de la andadura de Quartararo en el Monster Energy Yamaha no fue sencillo, donde notó la presión de tener que ocupar la plaza que dejó Rossi.

"Por parte del equipo no tuve presión a principio de año, sino más bien del exterior, porque aunque intentaba ignorarlo, lo escuchaba: "¡Tienes el lugar del Rey, de Vale!", desvela Quartararo en una entrevista con Motorsport.com. "Subconscientemente, siempre hay más presión, incluso en los comentarios de los medios de comunicación, 'Ah, tienes que hacerlo bien; tienes un lugar importante en el equipo'. Ocupando el lugar de Valentino todo el mundo esperaba que hiciera grandes resultados y todo eso. Pero estoy ahí, creo que estoy haciendo un gran trabajo y siento que el equipo está contento conmigo y con mi equipo, con la forma de trabajar, el ambiente en el equipo en ambos lados con los mecánicos es bueno".

"Con la victoria en Qatar me alegré mucho, porque desde ese momento no he vuelto a escuchar ese susurro. Esperaba hacerlo bien. Cuando gané en Portimao fue algo realmente importante para mi cabeza, porque en 2020 había sido un desastre, y este año fue genial. En 2020 no estaba concentrado, perdí el campeonato allí y este año fue al comienzo de la temporada, así que aclaró mi mente desde el comienzo de la temporada. Esperaba hacer un buen comienzo, pero no tan bueno".

Hasta ahora, el francés nunca se ha visto en la tesitura de luchar por un campeonato hasta el final y sabe que la situación cambiará conforme se vaya acabando la temporada y se acerque al objetivo.

"Para mí la presión se ha convertido en algo normal. Creo que he tenido presión toda mi vida. Estoy acostumbrado. Seguro que llegará un momento en el que sea mucho más si estás luchando en una carrera por el campeonato, pero de momento siento que la presión es la misma. Y la responsabilidad es enorme. Así que todo el equipo está trabajando bien y creo que esto está ayudando mucho".

De momento, no se ve favorito ni señala a un rival único por el título.

"Esa es la pregunta que se hace mucha gente, pero el campeonato está abierto. Para mí, todos son rápidos, así que no quiero cometer ningún error. Hay mucha gente por ahí y no veo a ninguno claramente. Lo más importante ahora es que quiero centrarme en mí mismo y eso es lo que he estado haciendo desde Qatar. Solo intento sacar lo mejor de mí en cada carrera y si un tipo termina por delante de mí, o dos, o tres, saber que he dado lo mejor de mí. Creo que ese es el mejor enfoque. Lo miro carrera a carrera. Por supuesto, ahora tenemos una buena ventaja en el campeonato, pero en la segunda mitad de la temporada tenemos que empezar exactamente como lo hicimos en la primera carrera. Eso es lo principal para mí, en eso hay que centrarse para la segunda mitad de la temporada".

Todos los pilotos oficiales de Yamaha en MotoGP

