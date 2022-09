Quartararo: Ser campeón este año es el desafío más grande de mi vida

Cargar reproductor de audio

Motegi.- El campeón del mundo de 2021 ha visto como en las últimas cinco carreras sus principales perseguidores le recortaban la distancia al frente de la general del Mundial de MotoGP, sobre todo el italiano Pecco Bagnaia, de Ducati, que le ha dado un mordisco de 81 puntos desde la carrera de Assen a finales de junio.

Fabio Quartararo llegaba a Japón tras sumar el segundo cero de la temporada en Aragón, donde se topó con Marc Márquez en los primeros metros de la carrera y se lastimó el pecho al rozar el torso descubierto con el asfalto.

La reacción del de Yamaha en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Japón, el único que se celebró este viernes, fue del todo positiva, no tanto por haber marcado el tercer mejor tiempo, por detrás de las dos Ducati oficiales y, a última hora, superado por Bagnaia, sino por el fuerte ritmo que marcó el líder del campeonato.

"Fue intenso, pero bien. Nuestro ritmo no es malo, pero el margen que tienen los demás sobre nosotros es bestia, porque voy con el gancho. Hice el máximo", explicó Quartararo, que quiere dejar clara la manifiesta inferioridad con la que juega.

Fabio debe lidiar, además, con las fuertes raspaduras que sufrió en el pecho, lo que condiciona sus movimientos dentro del mono.

"Fui un poco tenso al principio, porque me quemaba la erosión, pero luego ya me adapté. Para el domingo dan sol, así que debemos analizar qué gomas usar. Pero estoy listo", se mostró conforme.

El Diablo acabó a escasísimas milésimas de Jack Miller, el más rápido, y Bagnaia (0.021), pero interpreta que los pilotos de las motos rojas tienen más.

"Estoy cerca de las Ducati pero ellos han cometido errores. Me he visto bien pero me lo esperaba así. Con solo una tanda y sabiendo que va a llover, había que hacerlo de esta manera, entrando a tope".

Antes de la carrera de Assen, a finales de junio, la renovación del título para Fabio parecía solo cuestión de tiempo, pero el tablero mundialista ha dado un vuelco inesperado que deberá saber gestionar sin la ayuda de nadie.

"Estamos en clara desventaja a nivel técnico respecto de las Ducati; ganar este título es el reto más grande de mi vida. Esa desventaja me inquieta y me motiva a la vez", advierte el francés.

