Quartararo se siente "desconsolado" por la brecha con los líderes en Hungría

El piloto de Yamaha Fabio Quartararo ha admitido que se sintió “destrozado” después de terminar a más de un segundo del ritmo en la Práctica del Gran Premio de Hungría.

Tras un duro fin de semana en Mugello durante el cual expresó su preocupación por su motivación decreciente, el Circuito Balaton Park ofreció poco alivio al campeón de MotoGP de 2021, ya que no logró entrar entre los 10 primeros el viernes.

En teoría, el trazado del circuito debería adaptarse al paquete 2026 de Yamaha, ya que la falta de rectas largas oculta las limitaciones de su nuevo motor V4.

Pero la marca con sede en Iwata terminó siendo el fabricante más lento en el circuito de 4.1 km situado cerca de las orillas del lago Balatón, con Diogo Moreira de Honda superando cómodamente a los cuatro pilotos de la M1.

“Estamos a un segundo - en una pista tan pequeña, eso no es bueno”, dijo Quartararo a la cadena francesa Canal+.

“La sensación no es buena, pero ya es un poco mejor que en Mugello en términos de sensaciones. Pero estoy pilotando de una manera que no es en absoluto como se supone que se debe pilotar una MotoGP, y no lo estoy disfrutando nada.”

Preguntado por qué estaba pilotando de forma diferente este fin de semana, dijo: "Porque tengo que compensar para hacer girar la moto, para hacer algo, y creo que es complicado.

“Creo que realmente estamos llevando al límite algo que no sirve de mucho. Quiero decir, llevarnos al límite de esta manera y ver que estamos a un segundo del líder; sinceramente, me siento destrozado.”

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

El francés volvió a expresar su frustración por la falta de progresos en Yamaha en los últimos meses, y las pruebas de mitad de temporada en Jerez y Barcelona hicieron poco para aliviar la situación del equipo.

“Aparte de Mugello, si miras mis comentarios desde la primera prueba, están copiados y pegados”, dijo. “En cada pista, no hay diferencia - están copiados y pegados -, así que las reuniones técnicas han sido prácticamente las mismas durante los últimos meses.”

Quartararo añadió que los problemas de giro de la M1 complicarán su carrera del domingo.

“La mentalidad es intentar hacerlo lo mejor posible”, dijo. “Como he dicho, si me siento bien, empujaré al máximo. Luego sé que hay unas cuantas curvas durante el fin de semana en las que no daré todo, excepto en la clasificación, donde lo intentaré al máximo.

“En las curvas 7 y 8, inclinar tanto y ver que la moto no gira, y estar tan cerca del límite - no creo que valga la pena. Intentaré darlo todo, pero no me estoy divirtiendo.”