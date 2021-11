Quartararo disfruta "sin ningún tipo de presión" en Portimao

Tras conseguir echar el cerrojo al campeonato hace dos semanas en Misano, de Fabio Quartararo se podían esperar dos posibles versiones este fin de semana en el arranque del Gran Premio del Algarve: la de un piloto ya desconectado de la batalla o, por el contrario, un ambicioso campeón hambriento de seguir ganando, como así parecer.

Quartararo lideró los dos primeros entrenamientos libres del fin de semana y en ambos casos lo hizo por delante del segundo clasificado de la general, el italiano Pecco Bagnaia, y por márgenes ajustadísimos de media y una décima, respectivamente.

Pese a que el título ya está decidido, el duelo entre los líderes de Yamaha y Ducati parece que se va a mantener hasta final de temporada.

“Sinceramente esta lucha es algo que esperaba, pero que no me obsesiona”, dijo Fabio al final del día.

“Quiero divertirme. Ganamos el campeonato este año, pero no tengo que obsesionarme sobre si es una pelea con Pecco o no. Si él gana o si yo gano, estará bien. No quiero pelear ahora, solo quiero pilotar libremente las dos carreras que restan. Pero, obviamente, sería bueno un buen duelo con Pecco”.

En la carrera disputa en este mismo circuito en abril, Quartararo se impuso con claridad sobre Bagnaia, que fue segundo a más de 4 segundos. Pero desde entonces las motos rojas han mejorado mucho.

“La Ducati está muy bien aquí y sabemos que es bastante difícil adelantar, pero creo que podemos hacer algo bueno y no hay la más mínima presión. Veremos qué podemos hacer. Es muy agradable pilotar sin ningún tipo de presión”, reiteró.

El Diablo salió a pista este viernes por primera vez sin tener que preocuparse por el resultado.

“Estuvo realmente bien, estaba muy feliz de pilotar y no pensar en nada, de poder ir al límite. Creo que es un momento bonito en mi carrera. Es la primera vez que realmente puedo disfrutar, sin presión, así que me divierto mucho”.

“No probamos cosas nuevas, pero puede empujar un poco más fuerte en algunas curvas, por eso tuve algunos sustos, pero me divertí mucho frenando más tarde. Eso es algo que no pude hacer en las últimas carreras y me sentí bien haciéndolo este viernes”, finalizó el francés.

