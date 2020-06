Quartararo: No pasa nada si llego a Yamaha sin haber ganado

En su toma de contacto con la categoría de las motos pesadas, el francés fue la indudable revelación de la pasada temporada, en la que terminó el quinto en las estadísticas tras ser capaz de acumular siete podios, cinco de ellos segundos puestos. Esos números le permitieron concluir como el segundo mejor piloto de Yamaha, por delante de Valentino Rossi (séptimo) y de Franco Morbidelli (décimo), su vecino de taller.

Al chaval de la escudería Petronas le quedó pendiente el triunfo, algo que Marc Márquez le negó tanto en Misano como en Tailandia, las dos ocasiones en que más cerca estuvo de ello.

En su segundo año en MotoGP, ya con la mejor moto que puede ofrecerle Yamaha, Fabio Quartararo volverá a hacer lo imposible por encaramarse al escalón más alto del podio, aunque según dice, la victoria no es algo que le obsesione. Tal es así, que el Diablo no tiene como uno de sus objetivos desembarcar el año que viene en la estructura oficial de la marca de los diapasones, en sustitución de Rossi, habiendo ganado su primer gran premio.

“No me sabría mal llegar al equipo de fábrica de Yamaha sin haber ganado una carrera, porque yo doy el máximo siempre. Y si ocurre, que aún no he ganado, pues así será”, responde Quartararo a la pregunta que le plantea Motorsport.com.

Hasta el año pasado, el palmarés del corredor de Niza en el Mundial solo reflejaba un triunfo, el que logró en 2018 en el Gran Premio de Catalunya, cuando aún corría en Moto2. Aquella actuación volvió a situarle en el escaparate, y una serie de carambolas ajenas a él hicieron que Yamaha Francia sugiriera su nombre para que ocupara la vacante que había quedado libre en la formación patrocinada por Petronas, tras las negativas de Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo.

“Nadie podía imaginarse que encajaría tan bien. Y quien diga que lo intuyó, miente”, reconoce un miembro del propio equipo a quien escribe estas líneas.

“Nunca en mi vida he trabajado tanto como ahora y no dudo de mis capacidades, pero ganar una carrera de MotoGP es algo tremendo. Lo intentaré con todas mis fuerzas, pero no pasaría nada si llegara allí sin haber ganado ninguna”, cierra Quartararo.

↓ Todos los ganadores en la historia de MotoGP ↓