Quartararo dice estar "sobreconduciendo" para alcanzar a los líderes

Los enormes problemas que sufrió Fabio Quartararo en las dos primeras rondas de la temporada se debieron a la falta de una vuelta rápida que le asegurara una buena clasificación y, por tanto, un posición delantera en la parrilla de salida.

Este viernes, en la primera jornada del Gran Premio de las Américas, el piloto fancés, se ha quitado de un plumazo todos esos problemas logrando cerrar la séptima mejor vuelta del día y, con ella, comprar el billete directo a la Q2, donde muy mal deberá hacerlo para no obtener, como mínimo un puesto entre las tres primeras filas de parrilla.

"No fue estupendo pero tampoco fue mal del todo", resumió el campeón del mundo de 2021 la jornada.

"Me sentí bastante bien, pero en la vuelta rápida me faltan cosas. Estoy sobreconduciendo un poco. Y, con esta moto, si cometes un error por pequeño que sea estás detrás", explicaba.

Yamaha trabajó esta misma semana en el test privado de Jerez buscando mejorar el tiempo a una vuelta, ya que el ritmo de carrera del galo no es malo.

"Aún estamos cambiando cosas de la puesta a punto porque todavía no tenemos una base. Aún no me siento a gusto con la moto. Cuando la encontremos, entonces no tocaremos esa base".

El punto fuerte de la M1 2023 es la velocidad punta gracias a su nuevo y potente propulsor, y Austin era un buen escenario para ponerlo a prueba.

"En velocidad, hoy nos faltó un poco; esperaba que fuéramos algo mejor en ese aspecto", reconoció el Diablo.

Otro aspecto a mejorar es el tema de los baches en Austin, que pese a los trabajos y reasfaltados, no acaba de solucionarse.

"La curva 12 es un desastre, pero el circuito no está tan mal. En ese punto tienen que hacer algo", avisó el chico de la Costa Azul.

