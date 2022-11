Quartararo: disfrutaré y no pensaré en el campeonato de MotoGP 2022

Cargar reproductor de audio

El Mundial de MotoGP se decidirá este fin de semana durante el Gran Premio de Valencia, al que Pecco Bagnaia llega como líder de la general con 23 puntos más que el segundo clasificado, Fabio Quartararo, el único piloto que aún mantiene opciones de acabar llevándose la corona.

La distancia entre ambos hace que las opciones del actual defensor del título sean, prácticamente, mínimas y que el Diablo necesite un verdadero milagro. Sin embargo, el resultado que persigue el francés se ha dado, esta temporada, hasta en dos ocasiones.

Quartararo ha logrado este año solo tres victorias, y todas ellas en la primera mitad del curso, en Portimao, Barcelona y Sachsenring, éstas dos últimas de forma consecutiva y, en ambas, con el mismo resultado para Bagnaia: una caída y cero puntos.

Si se repitiera ese mismo final el campeón sería el francés, incluso si Fabio ganara y Pecco cruzara la meta el 14º o peor. Cualquier otro resultado que no sea un triunfo del de Yamaha y que el de Ducati acabe entre los trece primeros, convertirá al italiano en nuevo y flamante campeón.

En Yamaha son conscientes de las escasas opciones que favorecen sus intereses, por más que recuerdan, perfectamente, como en una situación similar en 2006, su piloto Valentino Rossi llegó líder a Valencia y una caída le impidió ganar la corona.

"Sabemos que asegurar el título será difícil. La única manera sería que Fabio ganara y que nuestro rival no sumara ningún punto", explica Massimo Meregalli sin exhibir una gran exactitud.

"No es una tarea fácil, sin duda, pero no perderemos la esperanza hasta que baje la bandera a cuadros. Nuestro espíritu de lucha sigue intacto", añade el director deportivo de Yamaha.

También es consciente de que sus posibilidades son escasas Fabio Quartararo, que tras perder completamente su competitividad desde la carrera de Assen, a finales de junio, pudo volver al podio en Sepang y, sobre todo, volver a divertirse encima de la moto.

"Hicimos una buena carrera en Malasia. Disfruté mucho y fue agradable volver a subir al podio", explica el galo en la previa.

Con unas matemáticas que casi no le dejan opciones de defender la corona, el de Yamaha no quiere darle demasiadas vueltas, sabe lo que tiene que hacer, pero también que no depende de sí mismo.

"Ahora, ganar el campeonato será muy difícil. Por supuesto que daré mi 100% como siempre, pero no me voy a estresar demasiado por el título. Es el último gran premio de la temporada, y quiero disfrutarlo y terminarlo con un buen resultado", se marca como objetivo el galo, que deberá ir con cuidado ya que tanto Aleix Espargaró, que está tercero a 23 puntos de él en la general, como Enea Bastianini, que está a 24, tienen aún opciones matemáticas de arrebatarle el subcampeonato.

