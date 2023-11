Quartararo: "La expectativa es luchar por el podio" en Malasia

En la situación tan complicada en la que se halla inmersa Yamaha, una jornada tan positiva como la de este viernes en Sepang, donde Fabio Quartararo logró el pase directo a la Q2 tras acabar entre los diez primeros al final del día, es una sorpresa muy bien venida para el francés.

"Estoy sorprendido, porque no pensaba hacer un 1.58.3 el viernes", dijo encantado de estar con los de delante. "Estamos a menos de dos décimas del tercero. Sorprendido por el time attack y por el ritmo", añadió.

Quartararo podría haberlo hecho aún mejor si no hubiera tenido que aboratar su última vuelta rápida tras verse obstaculizado por su propio compañero Franco Morbidelli.

"No sé [si iba a ser mi mejor tiempo]. Cuando atacas el crono, no sabes si es la mejor vuelta o no. Por supuesto que iba a ser un tiempo muy bueno, así que creo que tenemos un pequeño margen, no enorme, pero podemos mejorar en ciertas curvas", dijo en esa acción con Morbidelli. El italiano no quiso comentar el incidente "prefiero no hacerlo", declinó cuando fue preguntado por Motorsport.com.

Mientras Morbidelli se quedaba fuera de la Q2 por 84 milésimas, Fabio avanzaba directamente a la lucha por las primeras posiciones de la parrilla.

"No sé por qué la M1 rinde tan bien en Sepang", dijo el francés, recordando que en la segunda parte del año pasado solo pudo hacer podio en esta pista.

"A veces llegas a un circuito en el que no esperas ser rápido, como la India. Siempre he sido rápido aquí, y Franco también. Es difícil saber por qué no siempre encuentras esas sensaciones. Aquí se nota mucho el desgaste del neumático, así que cuando coges uno nuevo, notas mucho la diferencia. Es algo bastante positivo. En algunos circuitos en los que el agarre o el ritmo son muy, muy buenos y muy constantes, con un neumático nuevo no puedes progresar. Aquí, la degradación es muy fuerte, así que cuando montas un neumático nuevo, puedes dar un gran paso adelante", argumentó.

"Sinceramente, hay cosas que no se pueden entender. Creo que a veces intentas cambiar muchas cosas y buscas donde no las hay. Aquí nos hemos ceñido a nuestra base y no hemos cambiado nada más. Creo que eso es positivo, pero me gustaría saber por qué conseguimos tener un viernes tan bueno".

Con una jornada de arranque tan positiva en Malasia, Quartararo se marca expectativas altas.

"Las expectativas son intentar luchar por el podio porque siento que el ritmo es muy bueno. Obviamente hay mucha gente ahí fuera y creo que estamos entre los 5 ó 6 primeros en cuanto a ritmo. Realmente no he mirado pero eso es lo que tengo entendido".

"Espero y deseo una buena clasificación, en las dos primeras filas. Después, es un poco cuestión de la primera vuelta, del ritmo, de los neumáticos... Sinceramente, un top 5 sería un muy buen resultado para nosotros", zanjó el chico de la Costa Azul.