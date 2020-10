Quartararo teme que una caída lo saque del campeonato

El francés, líder del Mundial de MotoGP en su segundo año en la clase reina, fue de los pocos pilotos que no viajaron el miércoles a Portimao, escenario de la última carrera del año y donde puede decidirse el campeonato, para el test de familiarización con un trazado desconocido para muchos, no así para él, ya que corrió allí en su época del CEV.

“Quería evitar cualquier tipo de lesión, era arriesgado en ese sentido, dos días antes de afrontar un triplete”, explicó Fabio cuando le preguntaron el jueves porque no fue a Portugal.

Este viernes, en la primera jornada del Gran Premio de Francia, su carrera de casa, los pilotos encontraron la pista mojada en el FP1 y en condiciones mixtas en el FP2, terminando el galo 11º a más de 1.1 segundos de Jack Miller. Por la mañana, Fabio marcó el 18º mejor tiempo, a 2.7s de la referencia, dejando claro que se tomó la jornada con mucha calma.

“En estas condiciones preferí protegerme porque dos vueltas en el FP2 no son las que marcarán la diferencia durante el fin de semana”, explicó Quartararo al final del día, aunque sin especificar si la decisión fue únicamente suya, o el equipo le pidió que se quedara el el box para evitar riesgos, ya que en Petronas tienen un enorme interés en ganar el título, lógicamente.

Para justificar sus temores, Fabio recurrió a la dura caída del líder del Mundial de Moto2, Luca Marini.

“Todo el mundo ha podido ver el accidente de Marini en la curva 4, y al final con Maverick [Viñales] no hubo una gran diferencia en términos de tiempos de vuelta [entre nosotros]”, en concreto 0,9s.

“En estas condiciones, cuando es complicado y sabemos que al día siguiente será mejor (las previsiones son que no va a llover), prefiero mantener la calma para no cometer errores estúpidos. Así que ese es el motivo por el que hoy me lo tomé con mucha calma y creo que fue realmente importante”.

Quartararo lidera la general con 8 puntos de ventaja sobre Joan Mir y a falta de seis carreras para el final del curso, piensa ya en clave de campeonato.

“En condiciones como estas puedes perder el campeonato con mucha facilidad”.

Antes de su victoria en Barcelona, que le permitió recuperar el liderato del Mundial, Fabio aseguró que solo pensaba en ir carrera a carrera tratando de sumar puntos, no en clave de Mundial.

“No digo que no esté pensando en el campeonato”, admitió este viernes, sin embargo. “Pero creo que no necesitamos hacer cosas que nos puedan hacer perder nuestra oportunidad de título”.

“Digamos debemos tener claro nuestro potencial. Tenemos el potencial de ganar el Mundial, así que en este momento me lo estoy tomando carrera a carrera”, volvió a su discurso de perfil más bajo.

“Pero es cierto que en este tipo de condiciones prefiero no correr muchos riesgos que no valen la pena porque al final hoy no había que ir al límite con los tiempos. Sé cuándo tengo que estar al límite y creo que hoy lo correcto era pilotar como lo hice. Creo que hoy fue un gran momento para mí porque fue difícil”, en referencia a tener que contenerse con el gas.

“Siempre quiero ser rápido y quiero salir el primero, pero hoy era un día para estar tranquilo”, insistió.

