Por qué el título de Quartararo pone en duda el éxito en Moto2 y Moto3

El piloto francés ganó el título de MotoGP esta temporada con solo 22 años y 187 días, convirtiéndose en el sexto más joven en hacerlo en la categoría reina tras Marc Márquez (20 años y 266 días), Freddie Spencer (21 años y 258 días), Casey Stoner (21 años y 342 días), Mike Hailwood (22 años y 160 días) y John Surtees (22 años y 182 días).

Quartararo debutó en el Mundial en 2015 sin haber cumplido aún los 16 años, gracias a un cambio de la edad mínima que obligó tras arrasar en el Campeonato de España. El Diablo fue comparado de inmediato con Márquez, la referencia en ese momento en MotoGP, pero nunca llegó a cumplir las expectativas ni en Moto3 ni en Moto2.

En su debut, con el equipo Monlau con el que había ganado su segundo CEV unos meses antes, subió al podio en la segunda carrera (Austin) e hizo la pole en la cuarta (Jerez), pero fue perdiendo fuelle a medida que avanzó la temporada y a final de año decidió cambiar de aires. En 2016 se fue al Leopard de Christian Lundberg, con quien logró su primer nacional (2013). Pero en un conjunto donde también estaban Joan Mir y Andrea Locatelli, no dio la talla y no subió al cajón en todo el curso.

Con un balance de dos podios en dos temporadas, decidió subir a Moto2 con Sito Pons. 2017 resultó un completo fracaso y no logró ni un top 5. En 2018 encontró acomodo en Speed Up, y de repente dio la sorpresa en Barcelona–donde ganó– y en Assen –fue segundo–. Entonces, el equipo Petronas SRT buscaba un piloto para MotoGP y terminó apostando por Quartararo en 2019. El resto es historia: el chico de Niza se proclamó mejor rookie con siete podios y seis poles, en 2020 logró sus tres primeras victorias y luchó por el título, y en 2021 se lo acabó llevando.

La errática trayectoria de Quartararo en las categorías inferiores del Mundial no fue un obstáculo para llegar a MotoGP, si bien se vio favorecido por las circunstancias –Petronas recibió la negativa de otros pilotos con los que contactó como Dani Pedrosa–. Cierto es también que el galo no desaprovechó la oportunidad –una más– a pesar de su juventud y de no contar con material oficial de Yamaha en su estreno.

Quartararo se convirtió en el 17º piloto que gana el título de la categoría reina sin haber sido campeón del mundo antes, algo que nadie hacía desde Stoner en 2007. Si bien esto fue algo relativamente habitual entre corredores americanos y australianos que llegaban directamente a 500cc, para encontrar un europeo en estas circunstancias hay que remontarse a 1982, con Franco Uncini.

Mientras Quartararo logró llegar a MotoGP con solo una victoria y tres podios en cuatro temporadas entre Moto3 y Moto2, un buen número de los campeones del mundo en la pasada década se quedaron fuera del Mundial con menos de 30 años, como contamos hace algún tiempo.

