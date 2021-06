Quartararo: "Parece que Márquez es súper rápido"

En 2019, el piloto francés acabó hasta en cinco ocasiones en segunda posición por detrás de Marc Márquez. Quartararo cerró el año sin ningún triunfo y tuvo que esperar hasta 2020 para inaugurar su palmarés. Desde entonces suma seis victorias, mientras que el español no ha vuelto a ganar en ese periodo después de perderse la temporada pasada y reaparecer este año en Portugal tras nueve meses lesionado.

El piloto del Repsol Honda continua mejorando su condición física y el Circuito de Sachsenring se presenta como el escenario ideal por sus características para poner fin a esa sequía. Márquez arrancó con fuerza el viernes y lideró el FP1 por delante de Quartararo. Por la tarde, optó por no colocar un juego de neumáticos blandos en los minutos finales y acabó 12º.

En un escenario donde está imbatido desde 2010, el #93 ha dejado la impresión el viernes de haber dado un paso adelante en su condición física, lo que le podría meter en la pelea delante el domingo. Quartararo, que acabó segundo también en el FP2, recuerda lo difícil que se lo puso el de Honda hace dos cursos, pero le gustaría volver a pelear por el triunfo con él.

"Siento que está súper fuerte, pero yo también", dijo Quartararo. "En 2019 recuerdo que me puso muy difícil conseguir mi primera victoria, así que intentaré hacer lo mismo. Parece que es súper rápido, su ritmo parece bueno".

"En esta pista es súper rápido y creo que todo el mundo sabe lo ha pasado muy mal, y me alegraría por él si consigue un resultado bueno. Contento por él, pero no por nosotros, así que tenemos que arreglárnoslas para intentar conseguir un resultado realmente bueno aquí e intentar que no gane. No estoy aquí para eso, estoy aquí para luchar por la victoria y el podio, así que eso está fuera de mi cabeza en este momento".

El Diablo sufrió una dura caída en la primera mitad del FP1 en la curva 12, que se quedó en nada.

"Me dolía la mano, pero era por el golpe. En el FP2 no noté nada. En el momento me asusté un poco, pero todo está bien", finalizó.

Las fotos de Fabio Quartararo en el Gran Premio de Alemania 2021 de MotoGP

