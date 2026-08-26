Quartararo y Honda son “una combinación perfecta”, dice Crutchlow

Cal Crutchlow cree que Fabio Quartararo y Honda son una "combinación perfecta", y describe el fichaje del campeón de MotoGP de 2021 como un gran impulso para el fabricante japonés.

Frustrado por la falta de progresos con la M1 en los últimos años, Quartararo optó por no abrir negociaciones con Yamaha para 2027 y, en su lugar, firmó un contrato de dos años con Honda.

Aunque la noticia no se hizo oficial hasta finales de julio, Quartararo ya había admitido que llegó a un acuerdo con Honda durante el invierno europeo, mucho antes de haber siquiera competido con la nueva M1 con motor V4.

El cambio marcará la primera vez que Quartararo compita para un fabricante distinto de Yamaha en MotoGP. Con el reglamento de 2027 trayendo un gran reinicio para el campeonato, todos los pilotos empezarán prácticamente desde cero la próxima temporada.

Pero Crutchlow, ganador de tres grandes premios, que ha trabajado tanto con Honda como con Yamaha durante su etapa en MotoGP, cree que el piloto de 27 años ha tomado la decisión correcta.

"Creo que será bueno", dijo sobre la asociación entre Quartararo y Honda. "Conozco la forma de pilotar de Fabio y también conozco su carácter y su personalidad. Quiere ganar, Honda quiere ganar; no hay razón para que eso no sea una combinación perfecta.

"Creo que es un buen movimiento para ambos. Que Honda vaya y fiche a un campeón del mundo como Fabio y con su forma de pilotar, creo que lo hará muy, muy bien. Y para Fabio, ir a un equipo que quiere volver a la senda de la victoria.

"Es emocionante para gran parte del campeonato, los movimientos que se han producido [en el mercado de pilotos]. Pero Fabio es un gran piloto. En cuanto a talento, está realmente, realmente arriba en la parrilla y también trabaja duro, así que puedo ver que será una buena combinación".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Alberto Puig, que dejará su cargo como director del equipo Honda en 2027, dijo que tanto Honda como Quartararo tienen el claro objetivo de volver a la parte delantera del grupo cuando unan fuerzas el próximo año.

"Bueno, Fabio es campeón del mundo. Es uno de los pilotos más rápidos de la parrilla. Por supuesto, Honda está contenta por esto, y nosotros estamos contentos por ello", dijo a MotoGP.com.

"Normalmente, los campeones tienen hambre y fábricas como Honda tienen hambre, pero en este paddock, todo el mundo tiene hambre. Así que, por supuesto, el objetivo es solo uno, dejémoslo claro.

"Pero a veces no puedes alcanzar el objetivo. Pero solo hay una meta, y para Fabio y para Honda, el objetivo es volver e intentar llegar a lo más alto".

Honda contará con una alineación oficial completamente nueva el próximo año, con Quartararo acompañado por el actual piloto de LCR Diogo Moreira o la estrella de Moto2 David Alonso. Ambos pilotos ya han sido fichados por Honda, pero el fabricante con sede en Tokio aún debe decidir quién competirá para su equipo oficial y quién ocupará el segundo asiento de LCR junto a Johann Zarco.