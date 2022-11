Quartararo: la Yamaha 2023 no corre como quisiera

Cargar reproductor de audio

Cheste.- Fabio Quartararo lleva dos años pidiendo más potencia a Yamaha para su M1, una moto que en 2022 se ha demostrado insuficiente para luchar contra las Ducati, pero la conclusión final tras la jornada de test oficial de pretemporada en Valencia, fue desoladora para el campeón de 2021.

"Hay algo que no funciona. Hicimos test en Misano, Barcelona, Cal Crutchlow hizo test en Motegi y Jerez, hubo claramente una mejora del motor, en cambio hoy aquí hemos tenido lo mismo que el fin de semana pasado. Es incomprensible porque en teoría el motor tiene más potencia que el de los test de Barcelona y Misano, y acabamos con [un motor] que es exactamente igual que en 2022", dijo contrariado el galo.

Quartararo disputo de tres motos en su garaje, pero no parece que ninguna haya ofrecido una gran mejora.

"Teníamos la versión de Barcelona y la de Misano, dos versiones que eran prácticamente iguales en cuanto a potencia, sólo que con un carácter diferente. El motor que probé prácticamente todo el día fue el nuevo y no hubo ninguna mejora".

"En Barcelona y Misano hubo alguna mejora, pero aquí no. Es decir, no sentimos nada mejor, que era lo que esperaba".

El campeón de 2021 se mostró contrariado y descartó que las condiciones de la pista pudieran haber enmascarado el funcionamiento de la moto.

"No, porque es cuando estamos en la recta cuando tenemos el problema. Sinceramente, en cuanto aceleras, 3, 4, 5, 6ª marcha... no hay nada, comparado con lo que probamos en Misano. Por eso me parece muy extraño que en allí fuera mucho mejor. Aquí hice 327 km/h una vez, lo normal fueron 324 km/h de media, pero ¿por qué no tenemos esa velocidad que teníamos en Misano y Barcelona, y la velocidad que tenía Cal en los test privados de Motegi y Jerez?".

Tampoco las mejoras aerodinámicas convencieron a Fabio.

"No, no hemos encontrado nada. Lo que realmente queríamos era un nuevo carenado con más carga aerodinámica. Es mejor, pero si no tienes la potencia, es aún más lento en la recta, así que con un motor que realmente puede sentir la potencia, creo que el carenado con las alas más grandes puede ser una ventaja en algunas pistas como Jerez o Le Mans. Luego, en circuitos como Mugello o Barcelona, creo que tendremos que usar un carenado estándar como el que teníamos este año".

Como dijo Marc Márquez de la Honda, la Yamaha tampoco es suficiente para ganar el Mundial.

"Sí. De momento no tenemos el potencial. Con una moto como la que probamos en Misano o Barcelona, podemos aguantar a las Ducati en la recta; ahora mismo, el potencial que tenemos es realmente muy mediocre", dijo con dureza.

El galo no quiso desvelar cuanta más velocidad punta logró Crutchlow en los test.

"No lo puedo decir, pero mucho. Había una gran diferencia, no eran 1 o 2 km/h. Además, Jerez es un circuito en el que es bastante fácil de ver, porque si ves una gran diferencia en una recta de 500 metros, en una recta larga como la de Valencia está claro que tienes que verlo mejor. Por eso te preguntas qué está pasando".

No fueron las mejores sensaciones para irse de vacaciones las de Quartararo.

"¡Pff! Me voy de vacaciones porque me tengo que ir de vacaciones. No soy ingeniero, lo que tengo que hacer es subirme a la moto y hacerlo lo mejor posible, que es lo que he hecho toda la temporada y hoy. Me voy a casa no muy contento y ya veremos el año que viene".

Por último, le preguntaron a Fabio por el dedo dañado, que estaba pendiente de ver si le operaban. "No lo sé todavía. No lo sé, pero cada vez está peor, así que habrá que operarse", zanjó el de la Costa Azul.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 1 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 2 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 3 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 4 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 5 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 6 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 7 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 8 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 9 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 10 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images