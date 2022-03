Quartararo: "La Yamaha es la que se ha visto en Qatar"

Cargar reproductor de audio

Quartararo no tuvo un gran inicio en Qatar, prueba en la que el pasado fin de semana quedó noveno. Después de unos test enfocados a mejorar el rendimiento de la M1, el arranque de la temporada fue duro para el piloto de la Costa Azul, donde "esperaba mucho más de la Yamaha en Losail".

Una de las razones fue la falta de agarre. "Intentamos adaptarnos", relató Quartararo este jueves en la segunda rueda de prensa del año en Mandalika, "pero la presión del neumático delantero no era la más adecuada".

"Me sentí frustrado, porque el ritmo no fue tan mal durante los entrenamientos pero no conseguí realmente avanzar como yo quería en la carrera. No fue fácil", se sinceró sobre una carrera que, según el piloto, fue "difícil de asumir frente al año pasado".

El francés sí fue rápido en los test de Indonesia, donde concluyó segundo detrás de Pol Espargaró. Sin embargo, Quartararo considera que la carrera será totalmente diferente y que "ya se verá lo que Yamaha puede conseguir".

"Creo que hay muchas cosas que cambian respecto a los test, sobre todo los neumáticos", asegura. "Ya conocemos la pista después de los tres días, pero ahora será muy importante estudiar los neumáticos que debemos utilizar a partir de mañana y centrarnos en eso", agregó.

Frente a la incógnita de cuánto tiempo necesita Yamaha para recuperar su rendimiento, Quartararo se mostró sincero.

"La Yamaha es la Yamaha que se ha visto en Qatar. No creo que vaya a haber nada totalmente nuevo. Esa es la moto y necesitamos entender cómo va a ir evolucionando y desarrollándose la carrera, ya que desde 2018 no había utilizado esa carcasa del neumático y tenemos que ver cómo funciona", aclaró respecto a la introducción de un nuevo juego de neumáticos por parte de Michelin para hacer frente a las altas temperaturas.

Por el momento, el piloto de Yamaha asegura que, para su prototipo, "lo mejor es tener unas rectas más cortas". Sin embargo, la fábrica de los diapasones dispone de viernes y sábado para estudiar las opciones de la M1 en el Gran Premio de Indonesia.

"En cualquier caso, yo voy a intentar luchar y dar mi máximo", aseguró Quartararo, quien "se siente preparado" para el Gran Premio de Indonesia.