Quartararo: "La Yamaha es una pesadilla en clasificación"

El campeón del mundo de 2021 se ha visto animado por el aumento de la potencia del motor Yamaha para 2023 después de haber pedido durante mucho tiempo un aumento de la velocidad máxima, y se alegró en el test de Sepang de que la marca japonesa hubiera traído tantas novedades para probar.

Pero en el último día en Malasia, Quartararo quedó disconforme sobre por qué tuvo tantas dificultades al realizar simulacros de clasificación con la moto 2023, habiendo terminado el día 19º en la tabla de tiempos.

"Tengo sentimientos encontrados", dijo Quartararo el domingo en Sepang.

"Por supuesto, estoy bastante contento por la velocidad punta, que es algo que he pedido durante mucho tiempo. Teníamos muchas cosas que probar. Estoy bastante contento porque pedimos probar muchas piezas".

"Pero hoy las sensaciones no han sido muy buenas. En algunas zonas ha ido genial y con neumáticos viejos me he sentido súper contento. Con casi 22 vueltas con el neumático hice un tiempo de 2m00s".

"Pero pusimos el neumático nuevo y es una pesadilla. Así que tenemos que averiguar por qué con el neumático nuevo no podemos dar un paso adelante".

"Sabemos que es lo más importante ahora mismo (porque habrá) carreras sprint, clasificación. Ahora mismo no somos capaces de dar ningún paso al frente".

"El año pasado en la clasificación aquí también nos costó. Pero no es la razón por la que estamos un segundo por detrás, no tiene muy buena pinta. Así que esperemos que en Portimao encontremos la solución".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo dice que se siente más rápido de lo que es cuando realiza simulaciones de clasificación, y dice que el rendimiento de Yamaha a la hora de clasificar es "el mayor signo de interrogación" después de haber notado una tendencia a la baja en su propia cuenta de poles desde su año de novato en 2019.

"Eso es lo que estamos buscando", añadió cuando se le preguntó cuál era el problema.

"Este es un problema: si no miro la pantalla y miro mi tiempo de vuelta, siento que estoy rodando en 1m58s bajo".

"Pero luego miro el tiempo por vuelta y estoy a 1m59s bajo. Es como, '¿qué está pasando? No es que llegue al box y diga 'estoy perdiendo la parte delantera por todas partes, no tengo agarre'.

"No sé qué está pasando. Es el mayor problema".

"Es la mayor incógnita y siento que cada año hemos ido perdiendo mucho en clasificación. Ahora es imposible y lo peor es que no sabemos por qué".

En su año de novato, Quartararo logró seis poles y cuatro en 2020, antes de registrar cinco en 2021 y solo una la temporada pasada.