Quartararo: Yamaha prueba "demasiadas cosas" los fines de semana de MotoGP

Fabio Quartararo ha expresado su frustración por el hecho de que Yamaha pruebe "demasiadas cosas" en su moto durante los fines de semana de carreras de MotoGP en 2024. Y es que el fabricante japonés está llevando a cabo un intenso programa de desarrollo para salir de su actual crisis, experimentando e introduciendo una amplia gama de piezas nuevas en su M1.

Gracias a las ventajas que le otorga el nuevo sistema de concesiones de MotoGP, la casa nipona está testando estas actualizaciones durante los grandes premios, después de haberlas montado primero en pruebas privadas.

Sin embargo, el campeón de 2021 piensa que este enfoque está resultando contraproducente, ya que tiene que probar constantemente diferentes especificaciones de la moto, sin tener tiempo suficiente para evaluarlas adecuadamente.

"Justo antes de la carrera al sprint estábamos probando demasiadas cosas, [pasando] de una moto a otra, y yo fui a la clasificación sin ninguna referencia", dijo tras el pasado Gran Premio de Gran Bretaña. "Con una moto tenía que ir de una manera, y con la otra, de otra. Así que estaba completamente perdido".

"Ya estamos sufriendo mucho más de lo normal, pero yo estaba realmente perdido. Dije que quería tener una base que conozco más o menos, y la sprint fue mucho mejor. No muy bien, pero al menos no acabamos muy lejos de Jack Miller".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Para Quartararo, el problema no es el excesivo número de mejoras que tiene que probar, sino lo tremendamente diferentes que son sus dos motos, lo que complica su trabajo en un momento en el que también se supone que se está buscando mejorar el rendimiento puro. Como ejemplo, el 'Diablo' reveló que en Silverstone tuvo que cambiar constantemente entre una M1 con exceso de peso, pero que ofrecía mejores prestaciones en la frenada, y entre otra moto más ligera, pero que no frenaba tan bien.

"No es que sean demasiadas novedades, es que son demasiadas motos diferentes en cada gran premio", explicó el galo. "Hago cuatro vueltas, cambio de moto, luego otras cuatro, y cambio de moto. Hacemos el 'time attack', pero, ¿con qué moto? Así que es complicado. Hace dos años teníamos la misma moto [todo el año]. Incluso a finales de 2023 sabíamos que la moto no era la misma, pero mantuvimos nuestra base y era yo el que la ponía al límite y la llevaba al extremo. Ahora mismo no podemos hacerlo, porque no tengo ni idea de dónde está el límite de la moto", siguió.

Quartararo detalló la lógica de Yamaha detrás de su rápida introducción de mejoras, diciendo que las nuevas piezas suelen ofrecer un mejor rendimiento o ayudan a solucionar problemas de la máquina existente. Sin embargo, ese no ha sido siempre el caso de los de Iwata en la presente campaña, y su trabajo en los fines de semana de carrera le hace sentirse más como un piloto de pruebas en este 2024.

"Es demasiado, pero ya sabes que a veces esperas que las cosas sean mejores y no peores", dijo. "O digamos que a veces tenemos novedades, y esperamos que sean mucho mejores. A veces, lo que más esperas es lo que realmente no aporta algo positivo".

"Creo que he sido más un piloto de pruebas que un piloto [de carreras] durante los últimos grandes premios. En estos momentos, prefiero centrarme un poco más en intentar ser lo más rápido posible, porque hace mucho tiempo que no uso la misma moto durante dos días seguidos", finalizó.