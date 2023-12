Por qué Yamaha vive un reto similar con Quartararo al de Honda con Márquez

¿Quieres saber lo mala que fue la temporada 2023 para Yamaha y Fabio Quartararo? Incluso con el doble de carreras que el año anterior con las sprint, el francés solo pudo sumar 172 puntos, 76 menos de los que cosechó en 2022 con tres victorias para ser subcampeón. De terminar a 17 unidades de Pecco Bagnaia, se quedó a 172 al final de esta pasada campaña, acumulado solo tres podios.

"Siendo sincero, desde la primera carrera", dijo Motorsport.com habló con él en el Gran Premio de Malasia y se le preguntó sobre lo que pensaba cuando vio que el título no estaba a su alcance en 2023. "Incluso el año pasado no esperaba luchar, pero, por supuesto, como piloto la expectativa es realmente alta, de no rendirse nunca en cada situación. Y la primera parte de la temporada hasta la mitad fue dura porque nunca esperé la situación en la que me encontraba".

"Terminaba claramente en décimo o más atrás, incluso séptimo a veces, siempre estaba frustrado y nunca contento con mis posiciones", continuó. "A veces mi pilotaje era realmente bueno, pero estaba claro que era el potencial que teníamos. Así que tuvimos que aceptarlo, pero la segunda mitad de la temporada fue mucho mejor, dando mi 100% y ya está, aunque como piloto fue muy duro para mí".

Como aseguró Fabio Quartararo, después de sumar 73 puntos en la primera mitad de curso, se produjo un notable repunte de forma en la segunda parte, cuando logró dos de sus tres podios en y 99 unidades. Parte de ello se debió a una carcasa de neumático más rígida que Michelin llevó a lugares como India, Indonesia y Tailandia para hacer frente al calor extremo, y aunque no dio una ventaja a Yamaha, frenó un poco a sus rivales y permitió reducir las diferencias de rendimiento.

Sin embargo, la segunda mitad de la temporada también supuso un notable cambio de mentalidad por parte de Fabio Quartararo: "Fui arrogante, no en el mal sentido, sino en el sentido de mejorar. Por supuesto, como he dicho nunca acepté estar en esa posición, quería llevar realmente a Yamaha al límite, así que la forma en que lo estaba haciendo no era la buena".

"No obstante, siempre quiero estar en lo más alto, ser el número uno, y también por mi experiencia de estar en esa posición de hacerlo lo mejor posible", dijo sobre sus críticas al equipo japonés. "No hay expectativas en cada carrera. Por supuesto, intentar estar en la Q2 los viernes es el objetivo principal del fin de semana, ni siquiera pensar en ser sexto en la carrera del domingo. Estar en la Q2 los viernes es el objetivo principal de cada fin de semana, pero es difícil aceptarlo, e incluso ahora mismo he mejorado, pero nunca he aceptado esta sensación".

"Incluso en Mandalika, era el más rápido y no pude adelantar, acabé tercero. Por supuesto, hacía mucho tiempo que no subía al podio, pero nunca acepté esa posición", continuó el galo.

La velocidad punta siguió siendo el punto débil de Yamaha en el 2023, ya se quedaba regularmente a unos 5 km/h en las trampas en comparación con sus rivales. Los nipones están trabajando con el afamado jefe de motores de Fórmula 1, Luca Marmorini, en su unidad de 2024, aunque las dos opciones probadas hasta ahora no han dado grandes resultados.

Yamaha, al igual que Honda, estará sujeta a concesiones para mejorar el rendimiento el próximo curso, y tendrán libertad de pruebas y de desarrollo de motores, algo de lo que no dispondrán sus contrincantes europeos, lo que significa que la próxima actualización no tiene por qué ser el principio y el fin de la temporada.

Mientras que la potencia es un aspecto que Fabio Quartararo quiere solucionar, subrayó repetidamente la falta de evolución del chasis en los cuatro años que lleva en el fabricante, lo que ha llevado a un tira y afloja en el desarrollo dentro de Yamaha como si fuera "un paso adelante, un paso atrás".

"La velocidad punta es importante en el sentido de que si no tienes potencia no puedes usar una mayor aerodinámica", explicó. "Así que es algo muy importante, pero lo que solíamos tener en el pasado ya no existe, así que es algo que tenemos que recuperar. La moto de 2019 era una locura, y me ayudó mucho".

"Sin embargo, hemos perdido muchas cosas y hemos ganado pocas. No es normal después de cuatro años, compruebas el tiempo por vuelta en Tailandia o lo que sea, y mi crono era exactamente el mismo que hace cuatro temporada, [pero] sintiéndome mucho más al límite, [y] siendo mejor piloto, y tenemos más potencia que en 2019", aseguró el francés.

"Tenemos que encontrar la manera de quedarnos con lo positivo y mejorar siempre, porque ahora siempre hacemos un paso adelante, un paso atrás. Un paso adelante, un paso atrás, y nunca podemos quedarnos con lo positivo que ganamos, siempre perdemos en un sentido", explicó Fabio Quartararo.

Los resultados pueden mostrar que la caída de Yamaha en la clasificación ha sido gradual, pero el galo cree era algo que estaba escrito en el momento en que se coronó campeón en 2021: "Para ser sincero, estaba claro desde 2021, el año que gané. La moto era peor, no estaba al mismo nivel [que la Ducati]. El año pasado para mí, aunque acabara segundo, fue el mejor que hice porque la moto era claramente peor, pero ahora el paso [al resto] es demasiado grande y no puedo marcar ninguna diferencia".

Esa última parte no es del todo cierta. De nuevo en 2023, fue claramente el mejor piloto de Yamaha, y el mejor resultado de su compañero de equipo, Franco Morbidelli, fue un cuarto puesto en mojado en Argentina, con una cosecha de puntos de solo 102, frente a los 172 de Fabio Quartararo, siendo así el único del fabricante nipón entre los 18 primeros de la clasificación.

La única comparación directa del francés es Marc Márquez, que fue el mejor de Honda a pesar de una campaña paupérrima, y que tras un decepcionante test en Misano con el prototipo de 2024 le obligó a abandonar la firma del ala dorada un año antes para fichar por Gresini Ducati.

Está claro que Fabio Quartararo es un activo demasiado valioso para que Yamaha lo pierda, pero esta es la posibilidad a la que se enfrenta de cara al invierno y a los primeros meses de la temporada 2024. Las concesiones le darán algo de tiempo para convencer al galo, que está deseando que esta asociación vuelva a tener éxito, pero no tienen mucho margen para convencerle.

"Por supuesto, como piloto, Yamaha me dio la oportunidad de estar en MotoGP", dijo cuando se le preguntó si es importante para él volver a ganar como piloto de la marca nipona o simplemente volver a vencer. "Les di un título. La relación es buena".

"Como piloto, me encantaría volver con Yamaha, volver a las victorias. Hemos estado en lo más alto, en lo más bajo, y me gustaría volver a lo más alto, pero la cuestión es que tenemos muy, muy poco tiempo para hacerlo, sobre todo para convencerme de que es un proyecto ganador", comentó. "Por supuesto, si siento que no tengo un proyecto ganador y tengo que marcharme, que tendré que dar ese paso, pero veo que Yamaha está apretando mucho, y me encantaría volver a estar en lo más alto de la clasificación con ellos".

Aunque el éxito con Yamaha puede estar en primer plano en su mente, hay dos ejemplos que Fabio Quartararo observará con atención a principios de 2024, a los pilotos que cambian a Ducati: "Es muy interesante para mí ver lo que va a pasar el año que viene con Marc [Márquez], pero sobre todo con mi compañero Franco [Morbidelli], que fue mi compañero desde que empecé en MotoGP".

"Estuve medio año con Maverick [Viñales], pero básicamente Franco fue mi compañero de equipo durante mucho tiempo, así que estoy interesado en ver lo que hará con una Ducati [en Pramac] y lo rápido que puede adaptarse, porque estuvo los mismos años que yo en una Yamaha", aseguró. "Va a ser una primera mitad de 2024 importante para mí".

Todos los contratos de fábrica, excepto los de Luca Marini con Honda, Brad Binder con KTM y Johann Zarco con HRC en el LCR, se renuevan a finales de 2024, y Fabio Quartararo será sin duda un objetivo muy codiciado, dado su nivel en el campeonato, pero sobre todo su determinación para obtener los mejores resultados posibles con una moto de bajo rendimiento.

Yamaha fichó a un fuerte compañero de equipo para estar a su lado en 2024, Alex Rins, el único ganador de un gran premio con una Honda en el pasado curso. Su experiencia con la Suzuki y la Honda, así como su velocidad, hacen de él una buena persona para ayudar a impulsar el desarrollo, pero, ¿podrá marcar la diferencia como lo ha hecho Quartararo?

Eso es imposible de saber en este momento y, en realidad, es algo que Yamaha no puede permitirse el lujo de averiguar, sobre todo porque el piloto de 24 años ya está prácticamente descartado para luchar por el título la próxima temporada.

"Como sabéis, para mí el test de Misano fue muy, muy importante, también para mantener la mente bastante tranquila", dijo. "Por supuesto, no fue una gran prueba para nosotros, así que tenemos Valencia y Sepang en febrero. Estas dos pruebas serán muy importantes para mi futuro y, sobre todo, quiero volver al podio con regularidad, poder luchar por el podio cada semana".

"Estando en esa posición, no puedo esperar estar en la victoria cada fin de semana, pero estar más a menudo batallando por el podio sería genial, porque ahora estamos demasiado lejos como para esperar decir 'el año que viene lucharemos por el campeonato'. Ese es mi objetivo, pero siendo realistas tenemos que pensar paso a paso", continuó el galo. "Poder luchar por algunas victorias y muchos más podios el año que viene es realmente importante y [significaría] que Yamaha ha hecho un gran trabajo".

Fabio Quartararo dejó claro en Valencia que está dispuesto a hacer más pruebas durante la temporada en medio de un apretado calendario de 22 pruebas para que la M1 vuelva a estar delante, pero eso también depende de que los japoneses den los pasos adelante que necesitan para justificar ese esfuerzo adicional y evitar los mismos errores que cometió Honda al intentar convencer a Marc Márquez para que se quedara.