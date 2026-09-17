¿Qué pilotos dejarán MotoGP en 2027 y quiénes los reemplazarán?

La temporada 2027 anuncia una profunda transformación en MotoGP, empezando por un cambio en el reglamento técnico. El campeonato entrará en una nueva era haciendo rodar ahora motos de 850cc, menos potentes que las máquinas actuales, pero también sin variadores de altura y con una aerodinámica limitada. A ello se sumará un cambio de proveedor de neumáticos, con la llegada de Pirelli en lugar de Michelin.

La parrilla también sufrirá una remodelación notable. Los equipos y fabricantes actuales siguen todos comprometidos; en cambio, cinco pilotos dejarán el pelotón para dar paso a nuevos nombres. Ahora que ya se han hecho todos los anuncios, estos son quienes se preparan para abandonar MotoGP en 2027 y los nuevos rostros esperados.

¿Qué pilotos dejarán la parrilla de MotoGP?

Cinco pilotos, todos nacidos en 1994 y 1995, verán terminar su carrera en MotoGP al final de la temporada. Algunos exploran nuevas vías para seguir compitiendo, mientras que otros están listos para poner fin a la competición.

>> BRAD BINDER

Brad Binder Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

A sus 31 años, Brad Binder tiene mucha experiencia. Producto puro de KTM, ha recorrido todas las categorías, desde la Red Bull Rookies Cup hasta MotoGP, pasando por 125cc, Moto3 y Moto2. Campeón del mundo de Moto3 hace diez años, estuvo muy cerca del título en el escalón superior, derrotado en 2019 por Álex Márquez, y después tuvo un debut fulgurante en la categoría reina al ganar su tercer Gran Premio.

El sudafricano volvió a ganar al año siguiente, y luego siguió visitando regularmente el podio mientras oscilaba entre la cuarta y la sexta plaza del campeonato. Considerado como el punta de lanza de KTM, incluso disfrutó de un contrato de tres años durante sus mejores temporadas. Sin embargo, Binder se ha venido abajo en los dos últimos años, con crecientes dificultades con la RC16.

Mientras KTM renueva por completo su plantilla para 2027, él asumió rápidamente que su futuro con el fabricante estaba bloqueado. Tampoco encontró otra opción en la parrilla de MotoGP, donde la llegada de sangre nueva empuja hacia la salida a quienes ya no logran destacar. Ha elegido unirse a BMW en WorldSBK, donde se reencontrará con su antiguo compañero de equipo, Miguel Oliveira.

>> FRANCO MORBIDELLI

Franco Morbidelli Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Franco Morbidelli se encuentra en una situación bastante comparable a la de Brad Binder. A sus 31 años, el italiano ya tiene a sus espaldas una carrera llena de varios giros. Comenzó con dificultades, entre falta de dinero y drama familiar, antes de que Valentino Rossi contribuyera a asegurarla. Mientras ganaba el campeonato de Europa Superstock 600 en 2013, Morbidelli pudo disputar sus primeros Grandes Premios en Moto2, un trampolín hacia la titularidad que llegó al año siguiente.

Primer miembro de la VR46 Riders Academy en convertirse en campeón del mundo, en 2017 en la categoría de Moto2, también fue el primero del grupo en llegar a MotoGP y luego en ganar allí en 2020. Subcampeón del mundo durante aquel año Covid, el romano cayó después en picado al lesionarse la rodilla y luego al pasar al equipo oficial Yamaha.

Su resurgir con la Ducati satélite le permitió volver al podio, antes de un nuevo retroceso este año, una vez subido al criticado modelo de 2025. A menudo criticado por su agresividad en pista y objetivo favorito de los haters, Morbidelli no logrará esta vez prolongar la aventura y debería incorporarse al WorldSBK a través del equipo oficial Ducati.

>> JACK MILLER

Jack Miller Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

De los pilotos que se preparan para dejar los Grandes Premios, Jack Miller es quien tiene la experiencia más larga en la categoría de MotoGP. Y es que llegó a ella muy pronto, ya en 2015 y sin pasar por la casilla de Moto2. Entonces era subcampeón del mundo de Moto3 y se subía a una Honda satélite con la que no tardaría en lograr una victoria sorpresa. No fue hasta 2021 cuando volvió a ganar, ya con una Ducati.

Miller, que hoy tiene 31 años, a menudo ha avanzado a tientas en su carrera, pudiendo contar rara vez con un contrato de más de un año. Eso no le impidió ser piloto oficial tanto para Ducati como para KTM. Desde el año pasado pilota una Yamaha satélite e intentó contribuir a su desarrollo, pero sin gran éxito.

Si su nacionalidad australiana le había ayudado a negociar su último contrato, la llegada de su compatriota Senna Agius el próximo año a MotoGP marca el final de la aventura. Sin embargo, ha tejido buenos vínculos con Yamaha y él también relanzará su carrera en WorldSBK, con el fabricante japonés.

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>> ALEX RINS

Álex Rins Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

A veces se tiende a olvidar la solidez del palmarés de Álex Rins, de 30 años. El español llegó al campeonato del mundo en 2012 y a la categoría reina cinco años más tarde, y terminó ocho de sus nueve primeras temporadas entre los cinco primeros de las tres categorías que exploró, que no es poca cosa. En MotoGP, su mejor año seguirá siendo 2020, cuando acabó tercero, pero también se recordará que logró ganar tanto con Suzuki (cinco veces) como con Honda (una vez, en solo siete Grandes Premios juntos).

Sin embargo, nunca se recuperó realmente de la salida del fabricante de Hamamatsu, ni de su grave lesión en la pierna de 2023, y su etapa de tres años en Yamaha coincidió con el notable declive de la marca. Una serie de reveses que llevaron a un piloto prometedor a los bajos fondos del campeonato.

Mientras Yamaha ha fichado a Ai Ogura para sustituirlo, no recibió ofertas para quedarse en MotoGP y se tomó el tiempo de explorar sus opciones en otros lugares, con la prioridad de recuperar el placer de competir. Por ello tomó la decisión de dejar las carreras de motos para pasarse a las cuatro ruedas.

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>> MAVERICK VIÑALES

Maverick Viñales Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Con la marcha de Maverick Viñales, de 31 años, es otro gran palmarés el que se prepara para dejar los Grandes Premios. Como Miller, llegó al campeonato del mundo en 2011 y a MotoGP en 2015. Y el español dejó una fuerte huella desde el principio, afirmándose como uno de los mayores talentos de su generación.

Sus cuatro temporadas en las categorías pequeñas estuvieron salpicadas de múltiples victorias, aunque nunca concluidas más allá de la tercera plaza del campeonato. Dejó escapar un título (el de 2012 en Moto3) en medio de un conflicto con su equipo, para finalmente ser coronado dos años más tarde en Moto2.

Anunciado como un futuro gran campeón en MotoGP, tuvo un buen debut con Suzuki antes de conseguir un contrato de ensueño con Yamaha y ganar regularmente. Pero una clara irregularidad y tensiones internas siempre frenaron sus ambiciones, hasta un divorcio sonado en 2021. Recuperó el placer y la victoria con Aprilia después, para volver a marcharse con el fin de apostar por KTM vía Tech3. Allí también, la unión comenzó de forma magnífica antes de torcerse.

Hoy, en un contexto de conflicto con el fabricante y de secuelas físicas, el catalán se encamina hacia la salida. A diferencia de sus compañeros de infortunio, Viñales no ha mostrado interés por continuar su carrera en otro campeonato. Castigado físicamente y sin duda cansado por las múltiples peripecias que ha vivido, debería poner fin a su carrera después de esta última temporada agitada.

¿Quiénes serán los rookies de MotoGP en 2027?

Estas salidas se verán compensadas por la llegada de nuevos nombres a la parrilla de MotoGP la próxima temporada. Cinco rookies han conseguido su billete de entrada a la categoría reina, vinculados a cuatro de los cinco fabricantes, ya que Aprilia es el único que no prevé ningún debutante en sus filas.

>> DANI HOLGADO

Dani Holgado Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Recién llegado al ecosistema Ducati, Dani Holgado estará cerca de cumplir 22 años cuando dispute su primer Gran Premio de MotoGP con el equipo Gresini. Tras formarse en la European Talent Cup, el CEV y la Red Bull Rookies Cup, el español, nacido cerca de Alicante, dio sus primeros pasos en Grandes Premios en 2021. Fueron equipos franceses los que le dieron su oportunidad, ya que realizó sus primeras sustituciones para el CIP y luego para Tech3.

Después de esas tres primeras carreras mundialistas, fue titular en la categoría de Moto3 en 2022 con el team Ajo. Unos comienzos complicados por una fractura de pierna durante los test invernales, lo que no le impidió lograr un primer podio y un top 10 en la general ya en su primera temporada.

De vuelta en Tech3 al año siguiente, Holgado ya conocía la victoria y ascendía al quinto puesto del campeonato antes de terminar subcampeón en 2024. Después cambió de categoría y, ahora acompañado por el team Aspar, nunca ha abandonado la zona alta en Moto2, subiendo regularmente al podio e incluso ganando varias veces. Actualmente ocupa la sexta plaza del campeonato.

En 2027, Dani Holgado correrá para Gresini y contará con una Ducati no oficial, a diferencia de su compañero de equipo, Joan Mir.

>> DAVID ALONSO

David Alonso Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

David Alonso tiene la particularidad de correr por Colombia, el país de su madre, aunque nació en España. Será el rookie más joven de la promoción de 2027, ya que no habrá cumplido 21 años cuando se coloque en la parrilla de la categoría reina por primera vez. Su fichaje fue sellado muy pronto por Honda, convencida por un talento al que se le augura una carrera excepcional.

Ya lo ha ganado todo a su paso:un título español, la European Talent Cup y la Red Bull Rookies Cup, y luego el título de campeón del mundo de Moto3 logrado ya en su segundo año, aplastando literalmente a la competencia con 14 victorias en 20 carreras. Compañero de equipo de Dani Holgado en Moto2, sufrió lesiones en la categoría intermedia pero aun así figura entre los ganadores y hoy ocupa la quinta plaza del campeonato.

En 2027, David Alonso correrá para Honda, pero por el momento se desconoce si lo hará junto a Fabio Quartararo en el equipo oficial, o bien junto a Johann Zarco en LCR.

>> IZAN GUEVARA

Izan Guevara Photo de : Pramac Racing

Natural de Mallorca, Izan Guevara ha seguido un recorrido clásico, pero coronado por numerosos éxitos, con títulos en la European Talent Cup y en el campeonato del mundo Junior Moto3 antes de llegar a los Grandes Premios a los 16 años. Luego solo necesitó dos años para conquistar una primera corona mundial en la categoría de Moto3, antes de pasar al escalón superior. Hoy lleva cuatro años corriendo en Moto2 y ocupa la segunda plaza del campeonato.

Miembro estable durante mucho tiempo del equipo Aspar antes de unirse a Pramac el año pasado, Guevara ha estrechado lazos con Gino Borsoi, que también pasó de uno a otro de esos dos equipos. Eso llevó a un regalo importante para el piloto, concretamente su participación el año pasado en un test de la Yamaha de MotoGP. Un primer contacto que no fue más que un aperitivo de lo que vivirá pronto.

En 2027, Izan Guevara será ascendido a la categoría reina dentro del equipo satélite Yamaha, del que Gino Borsoi es hoy el team manager.

>> SENNA AGIUS

Senna Agius Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Último piloto en ser oficializado en MotoGP para la próxima temporada, Senna Agius presenta el recorrido algo singular de los pilotos que han tenido que encontrar las claves para emerger desde Australia. Para él, eso pasó por la Asia Talent Cup, antes de subir peldaños a través del JuniorGP Moto3 y el campeonato de Europa de Moto2, que ganó en 2023.

En paralelo, disputó sus primeros Grandes Premios en Moto2, llamado primero por Marc VDS para sustituir al lesionado Sam Lowes en 2022. Al año siguiente, fue el equipo Intact GP, para el que corría a nivel europeo, quien lo solicitó para hacer lo mismo por Darryn Binder y Lukas Tulovic.

Cuando fue nombrado titular en 2024, ya había disputado nueve Grandes Premios. No ha dejado el equipo alemán y fue con él con quien firmó sus primeras victorias el año pasado, se clasificó en el top 10 del campeonato y luego continuó su progresión este año, hasta ocupar actualmente la cuarta plaza de la clasificación general.

En 2027, Senna Agius se unirá al equipo Tech3 y debutará en MotoGP al manillar de una KTM, junto a Luca Marini.

>> NICOLÒ BULEGA

Nicolò Bulega Photo de : Ducati Corse

A punto de cumplir 27 años, Nicolò Bulega tiene indiscutiblemente más experiencia que aquellos a los que se enfrentará el próximo año por el título honorífico de rookie del año. Y se ha formado a través de un recorrido atípico, al haber decidido tomar caminos alternativos para lograr alcanzar por fin la categoría reina de los Grandes Premios.

En un primer momento, sí siguió las etapas clásicas, recorriendo las series italianas y españolas, y luego compitiendo durante seis años en Moto3 y Moto2. Incluso fue uno de los primeros miembros de la VR46 Riders Academy. Pero acabó dejando esa estructura de apoyo, y también los Grandes Premios. Se orientó hacia las derivadas de serie para un paréntesis de cinco años que le permitió dar una nueva dimensión a su carrera.

Mientras que en Grandes Premios su palmarés se había limitado a dos podios, se prepara para volver como doble campeón del mundo, tras haber ganado el título de Supersport y luego (muy probablemente) el de Superbike, que debería confirmar en unos días. Este año ha ganado prácticamente todas las carreras de su categoría con el equipo oficial Ducati; es decir, se ha impuesto como un piloto central para el fabricante.

Ducati apoyó lógicamente la llegada de Nicolò Bulega a MotoGP. Tras sustituir a Marc Márquez en el equipo oficial durante dos Grandes Premios en 2025, se integrará en 2027 en el team VR46 junto a Fermín Aldeguer.