MotoGP GP de Qatar
¿Quién corre en el GP de Qatar de MotoGP y quién está ausente?
Consulta la lista completa de inscritos para la carrera de MotoGP de este fin de semana en Qatar
Rachit Thukral
Publicado: 6 nov 2026, 12:35
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La parrilla de MotoGP para el Gran Premio de Qatar quedó seriamente mermada por la retirada de Yamaha del evento.
El fabricante japonés decidió no enviar a su personal a Doha debido a la actual situación geopolítica en Medio Oriente. La decisión afecta tanto a su equipo oficial como a Pramac, y deja fuera a cuatro pilotos: Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller y el sustituto de Toprak Razgatlioglu, Augusto Fernández.
Esto deja apenas 18 pilotos en la parrilla de Lusail, lo que la convierte en la más reducida de la temporada 2026 hasta ahora.
Además, solo 16 de ellos son pilotos de temporada completa, con Alex Márquez y Joan Mir fuera por lesión. Iker Lecuona fue convocado por Gresini para reemplazar al menor de los Márquez, mientras que el as de Honda en World Superbike, Jake Dixon, sustituye a Mir.
Curiosamente, MotoGP también iba a tener 18 pilotos en la parrilla del Gran Premio de Australia el mes pasado después de una serie de lesiones durante el fin de semana. Sin embargo, la prueba de Phillip Island finalmente quedó cancelada por la lluvia, con el mal tiempo impidiendo que se pudiera volar.
Jorge Martín, de Aprilia, quien se fracturó la muñeca en la carrera sprint de Australia, viajó a Qatar, pero sus escasas esperanzas de seguir en la pelea por el campeonato dependen de superar las pruebas físicas después de la FP1.
Jake Dixon, Team LCR Honda
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Marc Márquez - quien se opuso discretamente a la decisión de MotoGP de seguir adelante con la carrera de Qatar - puede cerrar el título este fin de semana si supera a Martín por 30 puntos y a Marco Bezzecchi por ocho en las dos carreras.
Ducati ganó seis de los últimos siete grandes premios en Qatar, con Márquez triunfando el año pasado a bordo de la moto oficial. Aprilia no tiene el mismo historial en Lusail, pero se espera que el trazado del circuito se adapte a la versión actual de la RS-GP.
GP de Qatar de MotoGP - Quién corre en Qatar y quién está ausente
piloto
equipo
moto
Johann Zarco
Castrol Honda LCR
Honda
Luca Marini
Honda HRC Castrol
Honda
Diogo Moreira
Pro Honda LCR
Honda
Maverick Vinales
Red Bull KTM Tech3
KTM
Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
Ducati
Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
KTM
Raul Fernandez
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
Aprilia
Iker Lecuona
BK8 Gresini Racing MotoGP
Ducati
Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
KTM
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
KTM
Fabio di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
Ducati
Fermin Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
Ducati
Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
Ducati
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
Aprilia
Ai Ogura
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
Aprilia
Jorge Martin
Aprilia Racing
Aprilia
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Ducati
Jake Dixon
Honda HRC Castrol
Honda
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