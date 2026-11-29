MotoGP GP de Valencia

Raúl Fernández sobre el ataque de Marc Márquez en Valencia: "Estaba empujando como un animal"

El piloto de Trackhouse dice que fue una situación de muchos nervios ver cómo la leyenda que se marchaba reducía su ventaja

Richard Asher

Publicado: 29 nov 2026, 18:02

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El ganador del Gran Premio de Valencia, Raúl Fernández, admitió que temió perder el liderato cuando Marc Márquez lanzó una ofensiva final para intentar ganar su última carrera en MotoGP.

Fernández adelantó a Márquez en los primeros compases de la competencia y construyó una sólida ventaja antes de que el piloto oficial de Ducati —impulsado por casi 100,000 espectadores en el trazado tipo estadio de Valencia— comenzara a recortar esa diferencia.

El piloto de Trackhouse Aprilia señaló que no lograba encontrar una respuesta en ritmo sin asumir riesgos innecesarios.

"Creo que vi 2.9, 2.7, 2.5, 2.2, 2.0", recordó Fernández sobre la reducción de la brecha. "Me dije: 'Amigo, no tienes más; tienes que mantener tu ritmo. Si te alcanza, no puedes hacer nada'".

Márquez admitió después de la carrera que había tomado la decisión deliberada de "dar el 100%" cuando restaban 10 vueltas para el final.

Sin embargo, tras ese embate inicial, el panorama comenzó a lucir más alentador para Fernández. Marc detuvo su ataque a tres giros de la bandera a cuadros, confirmando más tarde que "la diferencia seguía siendo demasiado grande" como para arriesgarse a seguir exigiendo de más.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

"En las últimas tres vueltas vi que estaba manteniendo mis tiempos por vuelta y que la ventaja seguía igual", continuó Fernández. "Me dije: 'OK, quizá tenga alguna oportunidad de mantenerme primero, intentaré seguir concentrado'. Y en la última vuelta, cuando vi que la diferencia era un poco mayor, pensé: 'No cometas ningún error, puedes ganar'".

Tras resistir la embestida de Márquez, el español de 26 años finalmente se llevó la victoria por exactamente 2.2 segundos.

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"No fue fácil. Fue súper difícil porque teníamos que gestionar el neumático. Y también teníamos que gestionar la mentalidad, porque no era fácil mantener a Marc detrás de ti... fue una bestia, estuvo apretando en todas las vueltas".

Respecto a compartir el podio con un ídolo al que creció viendo correr, Fernández aseguró que fue mejor que un sueño hecho realidad.

"Yo estaba en la tribuna cuando él ganó su primer título aquí en Valencia. Vencerlo en su última carrera es increíble. ¡Ni en el mejor de mis sueños llegué a imaginar algo así!".

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