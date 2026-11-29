MotoGP GP de Valencia
Raúl Fernández sobre el ataque de Marc Márquez en Valencia: "Estaba empujando como un animal"
El piloto de Trackhouse dice que fue una situación de muchos nervios ver cómo la leyenda que se marchaba reducía su ventaja
Richard Asher
Publicado: 29 nov 2026, 18:02
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
El ganador del Gran Premio de Valencia, Raúl Fernández, admitió que temió perder el liderato cuando Marc Márquez lanzó una ofensiva final para intentar ganar su última carrera en MotoGP.
Fernández adelantó a Márquez en los primeros compases de la competencia y construyó una sólida ventaja antes de que el piloto oficial de Ducati —impulsado por casi 100,000 espectadores en el trazado tipo estadio de Valencia— comenzara a recortar esa diferencia.
El piloto de Trackhouse Aprilia señaló que no lograba encontrar una respuesta en ritmo sin asumir riesgos innecesarios.
"Creo que vi 2.9, 2.7, 2.5, 2.2, 2.0", recordó Fernández sobre la reducción de la brecha. "Me dije: 'Amigo, no tienes más; tienes que mantener tu ritmo. Si te alcanza, no puedes hacer nada'".
Márquez admitió después de la carrera que había tomado la decisión deliberada de "dar el 100%" cuando restaban 10 vueltas para el final.
Sin embargo, tras ese embate inicial, el panorama comenzó a lucir más alentador para Fernández. Marc detuvo su ataque a tres giros de la bandera a cuadros, confirmando más tarde que "la diferencia seguía siendo demasiado grande" como para arriesgarse a seguir exigiendo de más.
Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images
"En las últimas tres vueltas vi que estaba manteniendo mis tiempos por vuelta y que la ventaja seguía igual", continuó Fernández. "Me dije: 'OK, quizá tenga alguna oportunidad de mantenerme primero, intentaré seguir concentrado'. Y en la última vuelta, cuando vi que la diferencia era un poco mayor, pensé: 'No cometas ningún error, puedes ganar'".
Tras resistir la embestida de Márquez, el español de 26 años finalmente se llevó la victoria por exactamente 2.2 segundos.
Lee también:
MotoGPMotoGP Valencia 2026: Raul Fernández gana la carrera final, Marc Márquez segundo en su despedida
"No fue fácil. Fue súper difícil porque teníamos que gestionar el neumático. Y también teníamos que gestionar la mentalidad, porque no era fácil mantener a Marc detrás de ti... fue una bestia, estuvo apretando en todas las vueltas".
Respecto a compartir el podio con un ídolo al que creció viendo correr, Fernández aseguró que fue mejor que un sueño hecho realidad.
"Yo estaba en la tribuna cuando él ganó su primer título aquí en Valencia. Vencerlo en su última carrera es increíble. ¡Ni en el mejor de mis sueños llegué a imaginar algo así!".
Lee también:
MotoGPAlex Márquez sobre el final de la carrera de Marc en MotoGP: "Algo dentro de mí siente que se está rompiendo"
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Fernando Alonso pensó que la noticia del retiro de Marc Márquez era falsa
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Richard Asher
Así fue la última carrera de Marc Márquez desde Valencia 2026
MotoGP
MotoGP
GP de Valencia
5 h
Así fue la última carrera de Marc Márquez desde Valencia 2026
Cómo Aprilia puede ser campeón de constructores en Valencia el domingo mientras sus pilotos luchan por el subcampeonato
MotoGP
MotoGP
GP de Valencia
7 h
Cómo Aprilia puede ser campeón de constructores en Valencia el domingo mientras sus pilotos luchan por el subcampeonato
Los pilotos respaldan a Marc Márquez y cargan contra dirección de carrera tras la sanción en Valencia
MotoGP
MotoGP
GP de Valencia
21 h
Los pilotos respaldan a Marc Márquez y cargan contra dirección de carrera tras la sanción en Valencia
Más de
Raúl Fernández
Aprilia conquista el Mundial de Constructores MotoGP 2026 con la histórica RS-GP26
MotoGP
MotoGP
GP de Valencia
2 h
Aprilia conquista el Mundial de Constructores MotoGP 2026 con la histórica RS-GP26
Marc Márquez sobre el GP de Qatar: "Preferiría estar en otro lugar"
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
23 d
Marc Márquez sobre el GP de Qatar: "Preferiría estar en otro lugar"
Martín es declarado 'apto' para disputar la FP1 en Qatar
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
24 d
Martín es declarado 'apto' para disputar la FP1 en Qatar
Últimas noticias
El retirado Marc Márquez podría volver para el test de MotoGP en Valencia el martes
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Valencia
1 min
El retirado Marc Márquez podría volver para el test de MotoGP en Valencia el martes
Raúl Fernández sobre el ataque de Marc Márquez en Valencia: "Estaba empujando como un animal"
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Valencia
10 min
Raúl Fernández sobre el ataque de Marc Márquez en Valencia: "Estaba empujando como un animal"
Así queda el campeonato de pilotos y constructores tras el GP de Qatar de la F1 2026
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
21 min
Así queda el campeonato de pilotos y constructores tras el GP de Qatar de la F1 2026
Cinco conclusiones rápidas del GP de Qatar de F1 2026
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
34 min
Cinco conclusiones rápidas del GP de Qatar de F1 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete