La bronca de Raúl Fernández con MotoGP tras ser sancionado en Motegi

Durante el Gran Premio de Japón de este pasado domingo, hasta tres pilotos, Maverick Viñales, Cal Crutchlow y Raúl Fernández, fueron sancionados en carrera con una Long Lap Penalty. Todos ellos, según el Panel de Comisarios de MotoGP, por realizar un "cambio de moto incorrecto" en los primeros compases, cuando llegó la lluvia y hubo que hacer el 'flag to flag', al considerar que provocaron "una situación potencialmente peligrosa para [ellos], los demás pilotos y los comisarios".

El cambio de moto durante una carrera es una maniobra muy vigilada por el reglamento y diseñada para limitar los riesgos, y en el caso de Crutchlow y Fernández, fueron señalados por haber hecho el giro hacia su garaje demasiado pronto. En un principio, el inglés pensó "que había sido un error" de los comisarios, pero luego se dio cuenta de que un piloto que le precedía le había impedido ver dónde debía girar.

El español, por su parte, acabó furioso por el hecho de que esta infracción le hubiera acarreado una sanción tan dura como una Long Lap Penalty, y consideró que el reglamento debería revisarse. "Sinceramente, hoy estoy muy enfadado", dijo el piloto del RNF Racing. "Para mí, tenemos que mejorar. Estamos en el mejor campeonato. Las reglas que tenemos son una broma a veces, sinceramente, son una broma".

"Lo siento por todos aquellos que se lo van a tomar como algo personal, pero para mí tenemos que mejorar las putas penalizaciones. Si tiras a un piloto, te llevas un 'warning', no importa [nada más], pero si cruzas la línea de otro garaje antes que el tuyo, te llevas una Long Lap Penalty. ¡Es una broma! Si lo haces tres o cuatro veces, vale, pero llevarte una LLP la primera vez, para mí es estúpido".

Raúl Fernández confirmó que sí había girado demasiado pronto en dirección a su box para dejar su moto, pero consideró desproporcionada la penalización: "En el suelo, tienes tu número delante de tu box. Tienes que girar después de pasar tu número, y yo giré antes. Vale, no lo hice bien, era mi primera carrera 'flag to flag', pero no merecía una vuelta larga, sinceramente".

"Si matas a un piloto, ¡te llevas un aviso! ¡Te llevas un 'warning'! ¡Así son las cosas!", insistió, riéndose de forma irónica. "Cruzas una puta línea, porque es una línea, es menos de un metro, y te llevas una LLP. Okey... Esa es la regla. Había visto pilotos penalizados por entrar en boxes demasiado rápido. Es algo que entiendo, de verdad, lo entiendo. ¿Pero por girar menos de un metro antes, en serio?"

Raúl Fernández pasó parte de la carrera en octava posición, cerca de los pilotos que le precedían, pero tras su sanción tuvo que conformarse con la novena plaza una vez que la carrera se detuvo definitivamente. Para el madrileño, lo ocurrido pudo privarle de un muy buen resultado.

"Estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho durante el fin de semana, sinceramente. Creo que todo el mundo en mi equipo ha hecho un trabajo fantástico. Estábamos luchando por el top 6, algo así, yo estaba detrás de Zarco, que era sexto, y yo séptimo. Pero, para mí, la penalización no estuvo bien, tenemos que hacerlo mejor, estamos en el puto Mundial de MotoGP y a veces parece que somos niños".

"No sé quién decidió la penalización, lo siento. No suelo hablar así pero hoy estoy muy enfadado. Después nos han sacado la bandera roja. Fue perfecto para todos porque la pista no era segura, pero en ese momento la carrera no se reinició, y fue un caos. Estoy enfadado por la Long Lap Penalty y no hay nada más que pueda decir. Eso es lo que pienso".

"Mi opinión no cambia nada pero tengo que expresarla, porque cuando luchas todo el fin de semana y tienes a más de 20 personas [trabajando] detrás de ti, no pueden destruir nuestra carrera con una Long Lap Penalty por girar antes de tu garaje. Sinceramente, creo que tenemos que hacer algo, porque estamos en MotoGP", finalizó.