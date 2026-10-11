"No sé cómo hice eso", dice Raúl Fernández tras subir al podio en Indonesia con un dedo roto

Raúl Fernández protagonizó una de las actuaciones de la temporada al terminar segundo en el Gran Premio de Indonesia con dos dedos fracturados.

Después, un Fernández muy satisfecho elogió al personal médico de MotoGP por ayudarlo a lograr el resultado tras el sábado de pesadilla en el que había sufrido las lesiones.

Aunque después de la sprint ya estaba claro que Fernández se había fracturado un dedo, el español dijo que el domingo por la mañana se detectó una segunda fractura. El principal problema era el dedo índice de la mano derecha, que normalmente utiliza para frenar.

La única manera de participar en el gran premio era encontrar otra forma de accionar el freno. Junto con su equipo Trackhouse Aprilia, Fernández logró hacer los ajustes necesarios para poder frenar usando el dedo medio.

Aun así, informó dolor desde aproximadamente el primer tercio de la distancia, momento en el que lideraba la carrera. Aunque no pudo evitar que el piloto oficial Bezzecchi lo superara más adelante en la competencia, quedó encantado con el resultado dadas las circunstancias.

Preguntado por cómo lo había hecho, Fernández hizo una pausa para reflexionar y dijo: "¡No lo sé!

"Esta mañana, cuando me desperté, me sentía súper mal con el dedo. El problema no era el dolor. El problema era que el dedo que me rompí es el que uso para frenar.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"El problema para mí era cómo iba a frenar. Esa era mi pregunta antes del warm-up. El equipo hizo algunos cambios en la posición de mi mano, y un poco en el freno".

Aunque eso hizo posible pilotar, los mayores desafíos todavía estaban por llegar. Fernández solo tuvo el warm-up para aprender una técnica de pilotaje desconocida y reiniciar sus referencias.

"Lo peor es que la referencia que tenía durante el fin de semana quedó completamente en cero, porque todo empezó de cero. La referencia, cómo tomo el freno, cómo entro en las curvas, era completamente diferente.

"Después de 13 o 14 vueltas estaba casi destruido. Se sentía súper doloroso... mantener la concentración en el manillar y no cometer errores fue súper difícil.

"Así que sí, fue difícil de gestionar, pero finalmente pudimos hacer la carrera. Conseguimos un podio increíble.

"Creo que también la clínica hizo un trabajo súper bueno, [el director médico de MotoGP] el Dr. Angel Charte, porque hicimos un vendaje súper bueno en el dedo para mantenerlo en la posición sobre el manillar e intentar estar más relajado sobre la moto. Si no fuera por ellos, quizás tampoco habría podido correr hoy".

El 1-2 de Bezzecchi y Fernández, que formó parte de un 1-2-3-4 de Aprilia, evidentemente ayudó a distender en cierta medida la situación entre ambos tras su choque en la sprint. Aunque no se mostraron extremadamente amistosos, el dúo fue cordial entre sí en los momentos inmediatamente posteriores a la carrera y camino al podio.