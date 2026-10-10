Raúl Fernández logra su primera pole en MotoGP en Indonesia; Márquez cuarto por delante de Martín

Raúl Fernández logró el sábado su primera pole position en MotoGP con el equipo Trackhouse en el Gran Premio de Indonesia, mientras que Marc Márquez se clasificó cuarto, superando por poco a su rival por el título, Jorge Martín.

Fernández, piloto de Trackhouse, mejoró su tiempo hasta 1m28,562s en su última vuelta para superar por una décima de segundo a la Aprilia de fábrica de Marco Bezzecchi, después de que este último se viera obligado a abandonar su mejor vuelta debido a las banderas amarillas.

El piloto de VR46, Fabio di Giannantonio, completó la primera fila en tercera posición, mientras que el vigente campeón, Márquez, situó su Ducati de fábrica en cuarta posición, por delante del líder del campeonato, Martín.

Durante las primeras vueltas de la Q1, Bezzecchi estableció la primera referencia para Aprilia, marcando un mejor tiempo de 1m28,961s para hacerse con la pole provisional.

Fernández, el más rápido del viernes, se situó segundo a bordo de la Aprilia de Trackhouse, a 0,211 s de Bezzecchi, mientras que Marc Márquez marcó un buen tiempo que le valió el tercer puesto, por delante de sus compañeros de Ducati, Fabio di Giannantonio y Álex Márquez.

En ese momento, el líder del campeonato, Martín, se situaba a ocho décimas, en séptima posición, por detrás incluso de la KTM de Pedro Acosta.

Cuando los pilotos volvieron a la pista con neumáticos blandos nuevos, Fernández comenzó a mejorar los tiempos, recortando una décima al mejor registro anterior de Bezzecchi para situarse en cabeza.

Cuando Bezzecchi volvió a la pista, parecía encaminado a marcar un tiempo aún más rápido, pero tuvo que abandonar la vuelta después de que una caída de Fermín Aldeguer, del equipo Gresini, en los dos últimos minutos provocara banderas amarillas en la curva 16.

El italiano intentó una última vuelta rápida, pero con los neumáticos ya más allá de su punto óptimo, no pudo hacer nada para alcanzar a Fernández, quien se aseguró la primera pole position de Trackhouse desde que Ai Ogura encabezara la clasificación del GP de la República Checa en junio.

Mientras tanto, Márquez siguió a Martín en pista en un juego táctico, lo que llevó a Aprilia a alertar a este último de la presencia del campeón del mundo a través del salpicadero. Incluso después de que Martín se saliera de la pista para reorganizarse, Márquez lo siguió fuera de la pista, quedando ambos en la misma zona del trazado.

Ambos pilotos mejoraron sus tiempos, pero Márquez fue 0,034 s más rápido con la Ducati y se clasificó cuarto, relegando a Martín al quinto puesto de la parrilla.

Aldeguer logró mantener la sexta posición a pesar de su caída al final de la sesión, mientras que Ogura, de Trackhouse, se recuperó hasta el séptimo puesto tras romperse un dedo el viernes y sufrir otra caída en la Q1.

Álex Márquez terminó octavo, dos puestos por detrás de su compañero de equipo Aldeguer, mientras que Acosta y Francesco Bagnaia, de Ducati, completaron el top 10.

Franco Morbidelli, de VR46, fue el siguiente en la 11.ª posición, mientras que el campeón de 2021, Fabio Quartararo, terminó 12.º a bordo de la Yamaha líder tras asegurarse el pase directo a la Q2 el viernes.

El piloto oficial de Yamaha, Alex Rins, marcó el mejor tiempo en el sector 1 de todos los pilotos en la Q1, pero finalmente se quedó a una décima de desbancar a Ogura y asegurarse el pase a la segunda fase de la clasificación.

Al igual que en los entrenamientos del viernes, la Q1 se convirtió en un auténtico festival de caídas, con nada menos que cinco pilotos que acabaron en el asfalto: Ogura, Enea Bastianini, Jack Miller, Diogo Moreira y Johann Zarco.

Mientras que Ogura tuvo la suerte de pasar a la Q2 gracias a su rápida vuelta inicial, una caída de Bastianini en los últimos compases le costó muy cara, dejándole en 14.ª posición, por detrás de Rins.

Al italiano le siguieron el mejor piloto de Honda, Luca Marini, y el piloto oficial de KTM, Brad Binder, mientras que Miller acabó finalmente en 17.ª posición con Pramac.

El compañero de equipo de Bastianini, Maverick Viñales, logró mantenerse en pie y se clasificó en 18.ª posición, superando por muy poco a Toprak Razgatlioglu, de Pramac ( ).

Razgatlioglu sufrió una fea caída de tipo «highside» durante la última sesión de entrenamientos del sábado por la mañana, y el impacto le dislocó el hombro derecho. Pudo recolocárselo y volver a la acción, pero solo pudo lograr el 19.º puesto en la parrilla.

El difícil fin de semana del equipo LCR continuó, ya que tanto Zarco como Moreira volvieron a caer el sábado, acabando en la última fila de la parrilla junto al piloto de pruebas de Honda, Aleix Espargaró, que sustituía a Joan Mir.