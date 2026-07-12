Raúl Fernández: "Sin el centro médico, no estaría aquí hoy"

¿Es Raúl Fernández mejor que nunca cuando se encuentra en la adversidad? Eso es lo que se podría pensar si se tiene en cuenta que logró un nuevo podio este domingo en Alemania pese a sufrir de la espalda, después de una victoria al sprint y otro podio en Assen conseguidos esta vez diez días después de una apendicitis.

"Hoy hay alguien muy importante en quien pienso, y es Edu, mi fisio, porque ayer sufrí un movimiento muy brusco de la moto y me sentí completamente bloqueado de la espalda", explicó el piloto de Trackhouse nada más bajarse de su moto, con el tercer puesto en el bolsillo.

Un problema de embrague y su paso por un piano el sábado por la mañana tuvieron esta grave consecuencia para él. "Sin el centro médico, no estaría aquí hoy", precisó el español al sitio oficial de MotoGP. "No podía hacer las cosas de la vida normal, así que no se imaginan lo doloroso que fue cuando me subí a la moto."

"A partir de ahí, no me sentí muy cómodo sobre la moto", añadió. Estos dolores de espalda, en efecto, pesaron en su carrera. "En las tres primeras vueltas, no estaba muy cómodo físicamente. Y en las tres últimas vueltas, estaba KO", resumió.

Fue el tercer podio dominical para Raúl Fernández. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sus tiempos se desplomaron efectivamente al final de la carrera, pero como Ai Ogura le había arrebatado la segunda plaza, podía aprovechar la ventaja que se había construido sobre Pedro Acosta, detrás de él, para aflojar un poco su esfuerzo. Lo más difícil estaba hecho y el podio estaba claramente asegurado.

"En cualquier caso, volvimos a hacer una buena carrera y conseguimos otro podio, así que estoy muy contento", se congratula Raúl Fernández, finalmente clasificado tercero en este Gran Premio.

Antes de la carrera, nadie esperaba que pudiéramos luchar por el podio.

Más allá de lo que su condición física le permitía o no hacer, este resultado es también una recompensa muy apreciada por Fernández porque desmonta las predicciones del fin de semana. En efecto, se esperaba un dominio de Ducati, y aunque las motos de Borgo Panigale coparon efectivamente la primera línea de la parrilla de salida y luego el podio del sprint, la situación cambió este domingo.

Los dos pilotos de Trackhouse tomaron ventaja sobre Fabio Di Giannantonio en la salida y después se mantuvieron por delante del piloto de VR46. Posteriormente aprovecharon la caída de Álex Márquez para lograr que ambos estuvieran en el podio.

"Estoy muy contento", se alegra el piloto español. "Creo que antes de la carrera nadie esperaba que pudiéramos luchar por el podio. Pensábamos que íbamos a pelear por el top 5, algo así. Estoy muy contento porque el equipo está haciendo un buen trabajo."

"Ayer no pensaba que tuviera la oportunidad de luchar por el podio. Pero hoy intenté desde el principio gestionar mi neumático trasero, y también el delantero porque aquí es bastante difícil conservar goma para las diez últimas vueltas. Creo que hicimos un muy buen trabajo."