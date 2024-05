Raúl Fernández lloró "como un niño" por su caída en la sprint

Todo parecía indicar que este sábado sería un gran día para Raúl Fernández. Las cosas empezaron bien en la clasificación, cuando le devolvieron su mejor tiempo después de la bandera amarilla por la caída de Jorge Martín en la Q2, lo que le dejó en tercera posición de la parrilla. Ello con una Aprilia de 2023, con la que Aleix Espargaró ganó las dos carreras el año pasado, que se adapta muy bien al circuito de Montmeló, porque su aerodinámica degrada menos los neumáticos.

Así, a pesar de que la pista estaba muy delicada, al verse delante el español imprimió un ritmo muy alto en la carrera al sprint, lo que le llevó a liderar la carrera. Pero el sueño acabó en pesadilla, ya que acabó yéndose al suelo cuando tenía algo de ventaja, quedándose con la miel en los labios de su primera victoria, y también la del equipo Trackhouse en MotoGP.

Así, al volver al box del equipo estadounidense, Fernández rompió a llorar tras lo ocurrido, como confesó a los medios de comunicación. El madrileño pidió perdón a la escudería por un error "grave", aunque comentó que no fue por forzar mucho, como se podría haber pensado en primera instancia.

"Estoy mejor, pero al llegar al box he llorado como un niño", empezó diciendo. "Quiero disculparme ante el equipo, porque he cometido un error grave. Aprilia está trabajando mucho. Ya no puedo volver atrás, pero el error no fue por exagerar, o por ir a por el récord de la pista. Estaba muy tranquilo encima de la moto".

"El error fue que perdí un poco de tiempo en la curva 9, e intenté recuperarlo en la frenada en la siguiente (la 10), frenando. Decidí irme largo, pero en el último momento cerré la trazada y se me cerró de delante", explicó posteriormente.

Sin embargo, Fernández quiso sacar el lado positivo de este sábado centrándose en su nivel presente, que puede ser una pista de lo que depare el futuro: "He demostrado que puedo estar allí, delante; es cuestión de tiempo".

Además, también destacó un cambio en la RS-GP de 2023 que le ha hecho sentirse más cómodo: "Hemos cambiado una cosa importante, sobre todo en electrónica, pero ahora puedo pilotar cómo quiero". Ello antes de dejar claro que el resto de incidentes no son un paño caliente: "Pecco Bagnaia y Brad Binder también se han caído, aunque eso no es excusa", finalizó.