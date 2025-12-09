Razgatlioglu explica las diferencias que encontró al subirse a la Yamaha de MotoGP

La presencia por primera vez en un test oficial de Toprak Razgatlioglu fue uno de los grandes focos de interés de los ensayos de pretemporada 2026 que se celebraron en Valencia el 18 de noviembre pasado. Oficialmente, aquel día la estrella turca debutaba en la clase reina tras sus tres coronas mundiales en SBK, y después de muchos años de no acabar de decidirse a dar el paso. Pero finalmente, Toprak, de 29 años, competirá el próximo año en MotoGP encuadrado en el equipo Pramac, satélite de Yamaha, un paso previo en su carrera antes de llegar a la formación oficial de fabrica del constructor de Iwata.

Al estar bajo contrato con BMW hasta final de temporada, Toprak no pudo dar sus impresiones al final de la jornada de teste en Valencia, donde el segundo día de ensayos fueron a puerta cerrada, al ser un test privado. Sin embargo, el turco aprovechó la gala de entrega de premios de la FIM, el pasado fin de semana en Suiza, para saltarse los protocolos contractuales y explicar sus sensaciones al manillar de la V4.

"La primera sensación es que todo era completamente distinto, no solo la moto, también todo lo demás, también el paddock. Reconozco que fue una sensación extraña, la cantidad de gente y cámaras que había me puso un poco nervioso en aquella primera salida", admitía en conversación con Speedweek.

Pese a que Razgatlioglu pudo hacer unas vueltas en un test privado previo en Aragón (10 de noviembre), rodar toda una jornada y ya con todo su equipo, le llevó a ir con cautela.

"En la moto también es todo diferente respecto a la SBK, pero la mayor diferencia es la posición de pilotaje. Para mí eso es muy importante", advierte.

"El primer día trabajamos mucho en mi posición en la moto. La sensación con la rueda delantera y la frenada todavía puede mejorar. Solo teníamos una moto disponible y el primer día había pocas piezas nuevas".

Por su estilo de pilotaje, Toprak tiene una posición encima de la moto que no pudo adoptar en Valencia. "Yamaha traerá semimanillares modificados, algo más altos. Después, están las demás cosas como los frenos, los neumáticos, la aceleración… en resumen, todo es distinto".

Pese a todas las novedades, "la sensación no fue para nada negativa, aunque al principio no apreté en absoluto. Solo he pilotado la V4, así que no puedo comparar, pero en la recta la MotoGP es muy, muy rápida", dijo.

Tras el ensayo oficial del martes, Yamaha se quedó a probar el miércoles en una jornada privada.

"El primer día no fui muy rápido; el segundo, sí", desveló el turco.

Para Razgatlioglu, sentirse cómo y arropado en el box es muy importante. El piloto se presentó el primer día con unos dulces típicos turcos en el garaje.

"El ambiente en el box es muy bueno. El equipo me ha mostrado mucha cercanía. Jack Miller también es genial, es un tipo normal dentro de este paddock tan diferente. Trabajar con él es agradable y para mí eso es algo muy importante", apuntó.

El Lausana, durante el fin de semana de la gala de la FIM, Toprak coincidió con Marc Márquez, con el que empieza a labrarse una buena relación, y también con el campeón de Moto2 y rookie en MotoGP, con el que competirá por el premio de mejor debutante del año.

"Creo que Diogo Moreira no fue para nada lento, hizo un muy buen trabajo en Valencia. Sin duda, es muy bueno. Además, se beneficia de su pasado en Moto2. Esas motos están más cerca de MotoGP, sobre todo en lo que respecta a la posición de conducción", explica Toprak.

