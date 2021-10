Razgatlioglu: "Necesito un buen contrato y una moto oficial para ir a MotoGP"

El piloto turco llegó a la penúltima ronda de la temporada del WorldSBK en Argentina como líder del campeonato con 24 puntos de ventaja sobre Jonathan Rea. Durante este año, a Razgatlioglu se lo relacionó con un posible salto a MotoGP en 2022, pero luego renovó con Yamaha en WSBK y lo aplazó.

El pasado mes reveló que probará la M1 de MotoGP antes de acabar el año, aunque volvió a insistir en su intención de seguir en el WorldSBK una temporada más. No obstante, el corredor de 24 años sí está abierto a dar el salto en 2023.

Razgatlioglu espera poder romper la hegemonía de Rea este año y defender el título el próximo. Y ahí, dependiendo de las sensaciones que haya tenido en el test con Yamaha, valorará qué opciones tiene. En todo caso, el de Alanya no dará el salto a cualquier precio y tiene claras las condiciones que deben ofrecerle.

"Estoy contento de hacer un test de MotoGP porque veré la moto antes de correr", dijo Razgatlioglu a Motorsport.com en San Juan Villicum. "Puede que me guste, puede que no. Pero todos los pilotos dicen que les gusta. Pero ya veremos, esto depende del estilo. Ya veremos, Quizá, si no me gusta, me quede aquí. Tal vez no tenga un buen contrato y no vaya a MotoGP. Necesito un buen contrato para ir a MotoGP también. Necesito una moto de fábrica. Espero que este año ganemos el campeonato, también puede ser que el año que viene, y que vaya a MotoGP".

El #54 acumula 11 victorias esta temporada y ha puesto contra las cuerdas a Rea después de seis años de dominio del británico, pero es consciente de que MotoGP es otra historia.

"Necesitamos tiempo. No puedo decir de antemano que voy a MotoGP y que después de tres carreras estaré en el podio. Nunca diré eso. Las motos del WorldSBK y MotoGP son diferentes, los neumáticos son diferentes, la frenada es diferente. Necesitaré tiempo para adaptarme a la moto. También estoy contento por esto, porque voy a probar antes de ir tal vez a MotoGP", finalizó.

Galería: Las fotos de Toprak Razgatlioglu en San Juan Villicum

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 1 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 2 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 3 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 4 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 5 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 6 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 7 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 8 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 9 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 10 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 11 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 12 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, del equipo PATA Yamaha WorldSBK, con un cepillo durante la tormenta de arena 13 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, del equipo PATA Yamaha WorldSBK, con un cepillo durante la tormenta de arena 14 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images