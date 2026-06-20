Razgatlioglu es penalizado en la parrilla tras la clasificación de MotoGP en Brno

Durante la Q1 del GP de la República Checa, Toprak Razgatlioglu provocó la ira de Enea Bastianini en la curva 10, al ralentizar en la trazada mientras el piloto de Tech3, entonces a su estela, estaba en una vuelta rápida.

Los grandes gestos de descontento de Bastianini no pasaron desapercibidos para la dirección de carrera, que anunció rápidamente una investigación. Razgatlioglu recibió una penalización por esta secuencia.

"Se lo observó circulando lentamente en la trazada, lo que molestó a otro piloto, [Enea Bastianini], en la curva 10", indican los comisarios de carrera en su decisión.

Este incidente de tipo M3-SR5, el primero para Razgatlioglu en MotoGP, le supondrá una penalización de tres posiciones en la parrilla de salida. La sanción será aplicable para la carrera principal.

La sanción tendrá, no obstante, consecuencias limitadas en la carrera del triple campeón del WorldSBK, ya que marcó el 21º tiempo. Cal Crutchlow, sustituto de Johann Zarco, será por tanto el único en beneficiarse.

Las penalizaciones por molestar a un piloto en una vuelta rápida son frecuentes este año. Michele Pirro fue sancionado en Buriram, Marco Bezzecchi y Luca Marini en Austin, Jorge Martín en Jerez y Marini una vez más en Mugello.

Cabe señalar que el viernes, Crutchlow y Bezzecchi recibieron cada uno una multa de 1000 euros por no haber respetado el procedimiento durante sus ensayos de salida. Se les reprochó haberse detenido una primera vez y luego haber vuelto a salir para detenerse una segunda vez.