Rea decepcionado de no haber tenido una oportunidad en MotoGP

Jonathan Rea se ha convertido en el piloto más laureado en la historia del WorldSBK. El británico ya acumula 99 victorias y 185 podios, y en 2020 añadió el sexto título de la categoría a su palmarés.

El piloto de Lame ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el campeonato de las motos derivadas de serie. Rea dio el salto al WorldSBK con Honda en 2008 (WorldSSP) tras su paso por el británico de superbikes (BSB). Un año más tarde ya se hizo con una plaza fija en la máxima categoría, y allí permaneció ligado a la marca del ala dorada hasta 2014 pese a contar con una mecánica inferior a la del resto de fabricantes en el campeonato.

Aunque en 2012 Honda le eligió para sustituir en dos grandes premios al lesionado Casey Stoner en el Repsol Honda, el norirlandés nunca recibió una propuesta en firme para dar el salto al campeonato de las motos pesadas y en 2015 se marchó a Kawasaki. El resto es historia.

Rea ha tratado de correr en MotoGP en alguna ocasión, pero nunca ha recibido una propuesta que le convenciese. Camino de los 34 años, el siete veces campeón del mundo asume que esa oportunidad ya no va a llegar.

"Sí, estoy decepcionado de no haber tenido nunca esa oportunidad, pero así es la vida", admite Rea en una entrevista con Moto journal. "Aún así estoy contento de haberme quedado en Honda todos estos años, ya que eso me dio la oportunidad de correr con Repsol. Si puedes elegir una moto para correr en la categoría reina, elegirías esa porque es la más icónica y la más oficial, dicho de alguna manera. Estoy muy agradecido de haber tenido esa oportunidad. Sinceramente, prefiero haber hecho esas dos carreras con esa moto que haber disputado una temporada completa con una moto con la que hubiera sido imposible ser competitivo".

Dominador absoluto del WorldSBK, la incógnita es qué habría podido hacer en MotoGP

"Siempre me quedará la duda en la cabeza: ¿qué habría podido hacer en MotoGP? Las cosas son cómo son. Así es la vida. Soy siete veces campeón del mundo del WorldSBK y me gusta mucho la vida que he tenido allí", zanja.

Las fotos de los dos grandes premios que disputó Jonathan Rea en MotoGP