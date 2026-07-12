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Resultados
MotoGP GP de Alemania

Todos los resultados del GP de Alemania de MotoGP 2026

Aquí tienes el resumen de los resultados completos y de las clasificaciones del Gran Premio de Alemania, 11ª prueba de la temporada 2026 de MotoGP en Sachsenring.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team
  • Victoria del Gran Premio: Marc Márquez (Ducati)
  • Vuelta rápida en carrera: Marc Márquez (Ducati)
  • Victoria en el sprint: Marc Márquez (Ducati)
  • Vuelta rápida del sprint: Fabio Di Giannantonio (VR46)
  • Pole position: Marc Márquez (Ducati)
Lee también:

MotoGP - GP de Alemania - Resultados Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 30

40'53.148

   161.6   25
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 30

+1.996

40'55.144

 1.996 161.4   20
3 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 30

+5.104

40'58.252

 3.108 161.2   16
4 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 30

+7.684

41'00.832

 2.580 161.1   13
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 30

+11.372

41'04.520

 3.688 160.8   11
6 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 30

+11.495

41'04.643

 0.123 160.8   10
7 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 30

+17.560

41'10.708

 6.065 160.4   9
8 Italy L. Marini Honda 10 Honda 30

+18.683

41'11.831

 1.123 160.3   8
9 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 30

+19.140

41'12.288

 0.457 160.3   7
10 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 30

+22.137

41'15.285

 2.997 160.1   6
11 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 30

+22.280

41'15.428

 0.143 160.1   5
12 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 30

+26.154

41'19.302

 3.874 159.9   4
13 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 30

+30.910

41'24.058

 4.756 159.6   3
14 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 30

+31.511

41'24.659

 0.601 159.5   2
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 30

+38.122

41'31.270

 6.611 159.1   1
dnf Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 26

+4 Vueltas

36'11.126

 4 Vueltas 158.2 Retirada  
dnf United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 21

+9 Vueltas

28'59.577

 5 Vueltas 159.5 Accidente  
dnf Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 8

+22 Vueltas

10'52.044

 13 Vueltas 162.1 Accidente  
dnf Spain J. Mir Honda 36 Honda 6

+24 Vueltas

8'14.136

 2 Vueltas 160.4 Accidente  
dnf Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 3

+27 Vueltas

4'05.897

 3 Vueltas 161.2 Accidente  
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MotoGP - GP de Alemania - Mejores Vueltas

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vuelta Tiempo Intervalo Km/h
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 3

1'21.088

   161.824
2 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 3

+0.044

1'21.132

 0.044 161.736
3 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 3

+0.065

1'21.153

 0.021 161.694
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 3

+0.096

1'21.184

 0.031 161.632
5 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+0.131

1'21.219

 0.035 161.563
6 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 3

+0.139

1'21.227

 0.008 161.547
7 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 4

+0.195

1'21.283

 0.056 161.435
8 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 3

+0.207

1'21.295

 0.012 161.412
9 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 3

+0.533

1'21.621

 0.326 160.767
10 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 3

+0.547

1'21.635

 0.014 160.739
11 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 3

+0.669

1'21.757

 0.122 160.500
12 Spain J. Mir Honda 36 Honda 3

+0.684

1'21.772

 0.015 160.470
13 Italy L. Marini Honda 10 Honda 3

+0.700

1'21.788

 0.016 160.439
14 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 5

+0.815

1'21.903

 0.115 160.213
15 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 11

+0.817

1'21.905

 0.002 160.209
16 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 4

+0.823

1'21.911

 0.006 160.198
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 3

+0.897

1'21.985

 0.074 160.053
18 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 3

+0.932

1'22.020

 0.035 159.985
19 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 3

+0.990

1'22.078

 0.058 159.872
20 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 5

+1.024

1'22.112

 0.034 159.806
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MotoGP - GP de Alemania - Carrera Sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 15

20'12.978

   163.4   12
2 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 15

+0.368

20'13.346

 0.368 163.3   9
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 15

+0.813

20'13.791

 0.445 163.3   7
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 15

+3.019

20'15.997

 2.206 163.0   6
5 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+5.454

20'18.432

 2.435 162.6   5
6 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 15

+6.155

20'19.133

 0.701 162.6   4
7 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+7.751

20'20.729

 1.596 162.3   3
8 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 15

+8.968

20'21.946

 1.217 162.2   2
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 15

+10.855

20'23.833

 1.887 161.9   1
10 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 15

+13.279

20'26.257

 2.424 161.6    
11 Italy L. Marini Honda 10 Honda 15

+13.406

20'26.384

 0.127 161.6    
12 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 15

+14.111

20'27.089

 0.705 161.5    
13 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 15

+15.007

20'27.985

 0.896 161.4    
14 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 15

+15.398

20'28.376

 0.391 161.3    
15 Spain J. Mir Honda 36 Honda 15

+17.977

20'30.955

 2.579 161.0    
16 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 15

+18.137

20'31.115

 0.160 161.0    
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 15

+22.622

20'35.600

 4.485 160.4    
18 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 15

+22.929

20'35.907

 0.307 160.3    
19 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 15

+31.185

20'44.163

 8.256 159.3    
dnf Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 5

+10 Vueltas

6'47.446

 10 Vueltas 162.1 Accidente  
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MotoGP - GP de Alemania - Mejores Vueltas Sprint

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Cla Piloto # Moto Vuelta Tiempo Intervalo Km/h
1 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 2

1'20.119

   163.781
2 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 2

+0.098

1'20.217

 0.098 163.581
3 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 3

+0.167

1'20.286

 0.069 163.440
4 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 2

+0.170

1'20.289

 0.003 163.434
5 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 2

+0.172

1'20.291

 0.002 163.430
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 3

+0.182

1'20.301

 0.010 163.410
7 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 3

+0.397

1'20.516

 0.215 162.973
8 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 3

+0.501

1'20.620

 0.104 162.763
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 2

+0.633

1'20.752

 0.132 162.497
10 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 3

+0.764

1'20.883

 0.131 162.234
11 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 3

+0.834

1'20.953

 0.070 162.094
12 Italy L. Marini Honda 10 Honda 4

+0.988

1'21.107

 0.154 161.786
13 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 3

+1.057

1'21.176

 0.069 161.648
14 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 3

+1.176

1'21.295

 0.119 161.412
15 Spain J. Mir Honda 36 Honda 4

+1.214

1'21.333

 0.038 161.336
16 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 4

+1.249

1'21.368

 0.035 161.267
17 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 4

+1.298

1'21.417

 0.049 161.170
18 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 2

+1.417

1'21.536

 0.119 160.935
19 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 3

+1.570

1'21.689

 0.153 160.633
20 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 3

+1.624

1'21.743

 0.054 160.527
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