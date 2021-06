Rins apunta a regresar en Sachsenring tras ser operado

El piloto de Suzuki se fracturó el radio derecho el jueves después de caerse mientras rodaba en bicicleta por el Circuit de Barcelona-Catalunya tras chocar con un vehículo.

Rins fue trasladado al Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, donde las pruebas radiológicas que le realizaron desvelaron la fractura en el brazo y los médicos recomendaron pasar por quirófano este mismo viernes.

Después de ser intervenido por el equipo del Dr. Xavier Mir, jefe de la unidad de cirugía de mano, codo y microcirugía del centro, se espera que el #42 pueda empezar la rehabilitación el lunes y estar listo para el próximo Gran Premio de Alemania, en dos semanas.

"Hoy Alex Rins ha sido sometido a una fijación mínimamente invasiva con tornillos canulados de compresión. Si no hay complicaciones, creo que podrá iniciar la recuperación funcional el próximo lunes, y no descartamos que pueda competir dentro de dos semanas en Sachsenring", dijo el Dr. Mir.

El barcelonés venía de cuatro caídas consecutivas en los últimos cuatro grandes premios (Portimao, Jerez, Le Mans y Mugello). Marcha 13ª en la general, con solo 23 puntos y la cuarta plaza en el Gran Premio de Doha como mejor resultado de la temporada.

"La operación ha ido bien y ya estoy pensando en mi recuperación y en volver al 100% lo antes posible. Todo esto me ha dejado mal sabor de boca y pido disculpas al equipo por no haber podido competir este fin de semana. El año pasado aquí conseguimos un gran resultado, con las dos motos en el podio, y es una pena que no podamos repetirlo este año. La operación de hoy significa, con suerte, un tiempo de recuperación lo más corto posible, y por eso hemos tomado la decisión de operarnos. Haré todo lo posible para estar de vuelta para el Gran Premio de Alemania. Gracias a todos por los mensajes de apoyo", comentó Rins.

Suzuki declinó la posibilidad de sustituir al español este fin de semana en el GP de Catalunya y Joan Mir estará solo en el box, a pesar de que el probador del fabricante de Hamamatsu, Sylvain Guintoli, se encuentra presente en Montmeló como comentarista de la televisión británica y para tomar parte en el test oficial de MotoGP programado el lunes.

Las fotos de la temporada 2021 de Álex Rins en MotoGP

