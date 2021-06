Rins: Es decepcionante tener el ritmo y que Zarco te saque de la pista

El de Suzuki exhibió un gran ritmo el sábado y salía séptimo en parrilla, convencido de que podía luchar por acabar tercero o, como mucho, entre los cinco primeros.

Sin embargo, en la segunda vuelta de la carrera, Alex Rins se vio empujado fuera de la pista en una agresiva maniobra del francés Johann Zarco, lo que le condenó absolutamente ya que regresó al asfalto último.

Pese a ello, Rins rodó en el mismo ritmo que los de delante y acabó remontando hasta la 11ª posición, cruzando la meta a 21,37 segundos del ganador, Fabio Quartararo.

“Estoy decepcionado, una vez más el ritmo lo teníamos hasta que Zarco me sacó de pista. Después rodé solo y el ritmo estaba ahí para conseguir el objetivo que nos habíamos marcado ayer, que era acabar tercero o en el top 5. Ha sido una pena. Si miramos la acción desde la cámara del helicóptero, se puede ver que de no haberse apoyado en mí impactándome, Zarco hubiera acabado en la grada”, se lamentaba Rins.

Motorsport.com le pidió a Rins que describiera la dinámica del incidente con Zarco.

“La dinámica es que yo he frenado en el sitio justo yendo detrás de Viñales, y me ha impactado una moto. Mi brazo se ha quedado enganchado en el ala de Zarco y solo podía levantar la moto. Si hubiera seguido tumbado me habría ido al suelo”.

Al final de la carrera y pese al incidente, Rins perdió 21,37 segundos.

“No hemos mirado cuánto hemos perdido por culpa de la salida de pista, pero el ritmo estaba ahí, no para ganar, pero sí para acabar tercero, cuarto o quinto”, aseguraba.

Un incidente con un piloto que, en un alto porcentaje de ocasiones, se ve envuelto en líos. Algo que no puede ser casual.

“Zarco, desde que llegó en 2017 a MotoGP, ya generó bastante polémica por sus adelantamientos y agresividad. No sé si es casualidad. El movimiento que ha hecho conmigo no tiene sentido hacerlo en la segunda vuelta. Él se está jugando el Mundial, no se entiende mucho lo que ha hecho”.

El catalán está viviendo una de las temporadas más difíciles de su vida después de sufrir cuatro caídas seguidas y perderse, por lesión, la cita de Barcelona.

“No ha sido una buena primera mitad de temporada pese a tener la velocidad. No hemos logrado alcanzar nuestros objetivos, pero volveremos más fuertes después del parón”, en referencia a las cinco semanas que llegan ahora sin carreras.

De cara a esa segunda parte del curso, Alex se muestra optimista.

“Espero intentar acabar de rematarlo en la segunda mitad de la temporada. Los domingos no logramos acabar en el objetivo. Estoy contento con la moto. Con el cambio de puesta a punto siento mejor el frente y veo cuando se va a cerrar o no. Me siento más cómodo y espero poder plasmarlo en la pista”.

El #42, pese a los malos resultados, no pierde la confianza para enderezar la situación.

“Pese a todo lo que está pasando cuando salto a pista intento hacer el trabajo lo mejor posible, tenemos buen ritmo pero nunca conseguimos rematarlo el día de la carrera, el sábado somos rápidos, hemos mejorado en ese aspecto”.

Los pilotos, tras un mal resultado, siempre quieren volver lo antes posible a la pista, pero ahora llega un parón de cinco semanas.

“Podría ser bueno volver a pista de inmediato, pero quizá también tomarse un descanso, recuperarme bien de la mano y dar tiempo a Suzuki para que pueda traernos el holeshot (trasero) para las carreras de Austria”, zanjó el barcelonés.

Las fotos de Alex Rins en el Gran Premio de Holanda 2021 de MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 1 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images