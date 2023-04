Rins y su primer podio: ha sido espectacular

Cargar reproductor de audio

Que Austin es su circuito talismán no puede nadie ya ponerlo en duda, pero no era fácil para Alex Rins conseguir llegar hasta su primera podio sobre una moto que todos señalan como inconducible y con la que es más fácil hacerse daño que sumar buenos resultados.

Sin embargo, tras rozar la pole position por la mañana, el catalán, que salía segundo en parrilla, defendió con uñas y dientes la posición, primero con Pecco Bagnaia, al que nadie pudo seguir, y después con un Aleix Espargaró que se lo puso muy difícil y al que solo un ligero error le dejó fuera del podio.

"Ha sido espectacular. Una carrera fantástica a pesar de cometer algún que otro error detrás de Pecco, al no poder parar la moto", dijo Rins.

"Me fui largo. Hacía mucho calor y se me bloqueaba mucho la rueda delantera. Después, detrás de Aleix casi me voy al suelo", añadió.

Conseguir un podio con el panorama que se dibuja en Honda no parecía una posibilidad real.

"Estoy muy orgulloso porque pude mantener mi ritmo. Es el primer podio con la Honda; a empujar más mañana", en la carrera larga del domingo.

Rins supo sacar petróleo con su peculiar estilo a lo vieja escuela.

"Pude ver cómo las Ducati traccionan algo más que nosotros. Parece que el paquete aerodinámico que tienen les permite tener la rueda delantera pegada al suelo", explicó.

"En la carrera del domingo, si hace tanto calor el ritmo no será tan rápido. Fulminé la goma trasera, de modo que habrá que gestionar un poco más. Con lo que perdemos en las aceleraciones y las rectas tan largas que hay, tenemos que estar detrás de ellos", zanjó antes de reconocer que "estoy muy emocionado internamente".