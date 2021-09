"Ducati está cinco pasos adelante de Suzuki", dice Rins

Pecco Bagnaia consiguió su primera victoria en MotoGP hace dos semanas en Aragón, cuando se impuso a la Honda de Marc Márquez en un emocionante duelo, y añadió la segunda en su cuenta a la semana siguiente tras superar al líder del campeonato, Fabio Quartararo, en Misano.

Esa fue la quinta victoria de Ducati en 2021, después de los dos triunfos consecutivos de Jack Miller en Jerez y Le Mans, y la primera del rookie del Pramac, Jorge Martín, en Austria.

Además de esas cinco victorias, los equipos de Ducati también han logrado podios con cinco de los seis pilotos de la marca. El debutante Enea Bastianini fue el último en hacerlo, logrando un tercer lugar en el GP de San Marino con una moto de hace dos años.

Solo Yamaha supera el número de victorias de Ducati este año, con seis, aunque cinco de ellas han sido de Quartararo, mientras que Maverick Viñales ha conseguido la otra.

Suzuki aún no ha ganado ningún gran premio en una temporada difícil para los defensores de los títulos de pilotos y equipos, por culpa de una GSX-RR que ha evolucionado poco respecto a su predecesora de 2020.

Hablando después de caerse en la carrera de Misano cuando marchaba en la cuarta posición intentando perseguir a Bastianini, Álex Rins dijo que cree que Ducati ha dado un paso de gigante en 2021, destacando cómo ha sido capaz de mejorar su tradicional punto débil de giro.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"He visto que la Ducati está cinco pasos más al frente", dijo Rins. "Son bastante fuertes. Esta caída tal vez ocurrió porque estaba intentando mantener el mismo ritmo [que Bastianini].

"Joan [Mir] y yo estamos intentando dar lo mejor de nosotros con la Suzuki. Joan está luchando por el campeonato, yo no tengo nada que perder, así que he intentado no ser poco agresivo e ir más al límite. A veces me paso [del límite] y me caigo".

"Ellos están bastante mejor que nosotros. Diría que en todas las carreras, porque antes la Ducati era una moto que solo funcionaba bien en los circuitos de stop and go. Ahora, en casi todos los circuitos funcionan bien".

"En Aragón, Pecco hizo una carrera fantástica, adelantando a Marc. La moto giraba súper bien. Además, esta pista [Misano] es muy estrecha y pudieron girar bien".

Su compañero Mir reconoció tras acabar sexto en Misano que sus opciones al título se habían esfumado, y señaló que estaba "enfadado" por ese hecho, ya que considera que ha estado pilotando mucho mejor en 2021.