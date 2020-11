Rins se resiente de la lesión en el hombro y podría ir al quirófano

El de Suzuki se juega el subcampeonato del mundo de MotoGP en la última carrera del año, que se celebra en un circuito nuevo, el de Portimao.

En la segunda sesión del día, Rins sufrió una caída y se resintió de la lesión en el hombro derecho que le martirizó durante la primera parte de la temporada, lo que le ha relegado a la 17ª posición en la hoja de tiempos, lejos del corte de la Q2.

“El día ha empezado bastante bien en el FP1, hemos rodado rápido desde el principio, hemos guardado una goma blanda para la tarde, pero he tenido una pequeña caída y me he hecho daño en el hombro. Me ha sorprendido, pensaba que estaba recuperado al cien por cien de la lesión, pero he notado un poco de molestia. Espero que no sea nada que no pueda recuperar de cara a mañana”, explicó el de Suzuki.

Este nuevo contratiempo en una zona lesionada en julio, ha llevado a Rins a valorar pasar por el quirófano.

“En cuanto acabe la carrera el domingo haremos una cena de equipo y el lunes me iré a Barcelona directo a visitar al doctor Mir, a ver si hay posibilidad de pasar por quirófano o no, y cuál es el riesgo, a ver si vale la pena hacerlo”, explicó.

“Ahora es difícil saber a qué porcentaje estoy. Ayer hubiera dicho que al cien por cien porque llevo bastantes carreras sin sufrir. En Aragón y Valencia no sentí dolor, pero aquí con la caída, al caer todo el peso en el hombro, me ha molestado mucho, no estoy ni al 60 o 70%, no sé si pasa algún nervio por ahí, no tengo ni idea”, dijo.

“En pista, dónde más me duele el hombro es en la primera curva de derechas cerrada, que es la tres, donde llegas después de cuatro de izquierda seguidas”

Sobre el nuevo Circuito de Portimao, Alex dijo que tiene su complicación.

“Se necesita una buena puesta a punto, es un circuito exigente y a nivel de pilotaje hay que estar al cien por cien, no cometer fallos, hay que controlar muy bien el gas y tener una buena electrónica para no estar haciendo caballitos”.

El #42 apunta al subcampeonato, del que le separan cuatro puntos respecto a Morbidelli, pero no puede dormirse porque por atrás pueden darle caza.

“Están apretando fuerte desde atrás, pero tenemos que hacer lo que sabemos, llevamos bastantes carreras concentrados y en una buena línea, voy a estar atento a mi trabajo y al final veremos dónde acabamos”.

Para ello sería interesante poder pasar a la Q2 y clasificar bien el sábado.

“Creo que los tiempos se mejorarán mañana, un circuito nuevo mejora muy rápido y con lo que he sufrido hoy creo que tengo bastante margen de mejora. Y si no, tengo bastante experiencia en pasar por la Q1 y luego clasificar bien”, zanjó el de Suzuki.

