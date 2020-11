Rins: mi objetivo en Valencia es ganar y no mirar la pizarra

El de Suzuki es muy consciente de que su equipo y su compañero están muy cerca de conseguir algo que no logra la casa de Hamamatsu desde hace 20 años, el campeonato del mundo de MotoGP.

Pero Rins también se juega mucho en las dos carreras que restan para acabar la temporada, sobre todo en la próxima, ya que ahora mismo tiene opciones matemáticas aún de ser él el campeón, y opciones muy reales de luchar por el subcampeonato.

“Estoy contento, muy feliz de ver que llega ya la hora de volver a subir a la moto. Tengo ganas, puede ser un fin de semana positivo para nosotros, tengo muchas cosas que probar y aprovecharemos que es un fin de semana en seco para mejorar la puesta a punto de la moto”, dijo a modo de introducción.

Rins está a 37 del líder con 50 en juego, lo que le da opciones matemáticas, aunque las reales son un poco menos.

“Siempre he dicho que al final nuestro objetivo ha ido cambiando durante la temporada. Empezamos muy fuertes en los test de Sepang. A raíz de la lesión se nos fueron las expectativas, pero con la recuperación he ido viendo lo fuerte que estaba. Después de Aragón vi que podía luchar por el podio final del campeonato. Para mí es un verdadero honor llegar al final con opciones al título. Ahora estamos a 37 y es complicado, y más con la regularidad de Joan, pero tenemos que pensar en positivo, sabiendo que es complicado. Para llegar a Portugal con opciones, Mir tiene que quedar fuera del podio".

“Personalmente me gustaría mejorar el resultado final del año pasado, cuando Maverick me quitó el podio final, y ahora lucharemos por los tres primeros puestos”.

Con dos carreras por delante y el título en juego, Rins sabe, asegura, cuáles son sus obligaciones.

“Sí, no ha hecho falta hablarlo más. Davide (Brivio) nos lo dejó claro en Aragón 1 y 2, creo que se puede luchar siempre teniendo respeto. Creo que soy un piloto respetuoso en pista, ningún otro piloto tiene queja de mí, de haber hecho un mal adelantamiento. Si me encuentro en la posición de la semana pasada (1º) tiraré para adelante, si tengo que remontar, voy a seguir siendo el mismo, con respeto, no porque me este jugando el mundial me permitiré ser más guarro o ir más a saco. Hay que tener respeto por todos porque son pilotos igual que yo y nos estamos jugando la vida”.

El hecho de luchar con el compañero complica las cosas, pero también da más motivación.

“Me da más fuerza, al final al primer piloto al que quieres ganar es a tu compañero de equipo. Más que fuerzal, me motiva para querer ir un poco más allá”.

Pese a jugarse tanto entre los dos pilotos de Suzuki, el ambiente en el equipo sigue siendo bueno.

“Seguimos igual que siempre. Con Joan no puedo decir nada porque no le he visto, se marchó a Andorra y yo me he quedado aquí, pero con su equipo me llevo igual que siempre, haciendo bromas y con respeto. Suzuki siempre ha tenido esto de llevarse muy bien, con buen rollo, no he notado que haya cambiado nada de cara a estas dos carreras que faltan”.

Insistiendo sobre sus intenciones de cara a una carrera tan decisiva para Suzuki, Rins no se mueve de su pensamiento.

“Nuestro objetivo para este fin de semana es ganar la carrera, no hay otro. No voy a estar pendiente de la pizarra o de jugar sucio. Tenemos que ir a la nuestra, demostrar lo que valemos, y si puede ser lucharé por el podio. Opciones matemáticas tenemos y voy a ir a por todas. Me tengo que centrar en la puesta a punto e ir a por la carrera”, insistió.

Por último, le preguntaron a Rins qué le pasa por la cabeza antes del fin de semana.

“Mi cabeza está deseando que llegue el viernes para empezar a rodar. Nosotros iremos a por todas, eso está claro, hacer un buen sábado, lograr una primera o segunda fila en parrilla, que eso te da mucho, y si podemos iremos a ganar. He aprendido un par de cosas interesantes para mejorar de la carrera pasada, y ese es mi objetivo. Luego, cuando acabe, veremos dónde estoy en el campeonato. Cuando terminé la pasada carrera no sabía ni cómo estaba en la general, prefiero centrarme en ir carrera a carrera, como siempre. En mi cabeza está conseguirlo, pero me voy a centrar y ser realista”, zanjó el piloto de Barcelona.

